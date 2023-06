Sociálna poisťovňa pre koronu vyplatila rekordný počet nemocenských dávok, najčastejšie išlo o ošetrovné

18.7.2020 (Webnoviny.sk) - O viac ako 450-tisíc dávok nemocenského poistenia vyplatila Sociálna poisťovňa za prvý polrok tohto roka navyše oproti rovnakému obdobiu minulého roka.

"Najväčší nárast vznikol pri ošetrovnom a nemocenskom, samozrejme z dôvodu pandémie koronavírusu," uviedol v tlačovej správe hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Záťaž pre pracovníkov Sociálnej poisťovne pri výplate týchto dávok spôsobilo podľa neho najmä to, že toto zvýšenie počtu dávok sa koncentrovalo do troch mesiacov – apríl, máj, jún.

Za prvých šesť mesiacov tohto roka vyplatila Sociálna poisťovňa spolu 1,56 milióna dávok nemocenského poistenia.

Najčastejšie išlo o ošetrovné (943 816 vyplatený dávok) s priemernou výškou 273,98 eura. Druhou najčastejšie vyplácanou dávkou z nemocenského poistenia bola dávka pri "péenke", tých vyplatila za toto obdobie 416 014 s priemernou výškou 309,12 eura.

Dávku materské vyplatila poisťovňa 199 607-krát, pričom jej priemerná mesačná výška predstavovala 760,24 eura. Prudký nárast zaznamenala aj priemerná výška týchto dávok.

V rovnakom čase minulého roka bolo najčastejšie vyplácanou dávkou nemocenské (PN) - a to 801 119 dávok s priemernou výškou 284,16 eura. Tohtoročné "péenky" tak boli v priemere vyššie o 24,96 eura. Na druhom mieste bolo materské, ktorých poisťovňa vyplatila v 205 213 prípadoch s priemernou výškou 699,21 eura, čo predstavuje medziročný nárast priemernej výšky dávky o 61,03 eura.

Treťou najčastejšie vyplácanou dávkou bolo v prvom polroku minulého roka ošetrovné – tých vyplatila Sociálna poisťovňa 100 428 s priemernou výškou 108,54 eur. "To znamená, že táto dávka nemocenského poistenia sa zvýšila mesačne v priemere o 165,44 eura," uviedol Višváder.

Za prvú polovicu júla tohto roka Sociálna poisťovňa vyplatila približne 193-tisíc ďalších nemocenských dávok v sume 81,5 milióna eur. "Predstavuje to zhruba o 20-tisíc dávok viac, ako sú priemerné počty neovplyvnené korona krízou," dodal hovorca Sociálnej poisťovne.

