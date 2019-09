Sociálna poisťovňa posielala do zahraničia 285-tisíc dôchodkov, najviac bolo starobných

BRATISLAVA 3.marca (WebNoviny.sk) - Sociálna poisťovňa vyplácala vlani do zahraničia 285,1 tisíca dôchodkov. Oproti roku 2017 to bolo o 15 tisíc viac penzií, vyplatených do cudziny.

Najviac šlo do Česka

Takmer 144,4 tisíca pravidelne vyplácaných dôchodkov smerovalo v minulom roku do Českej republiky, takmer 39,4 tisíca dôchodkov išlo do Nemecka, vyše 28,2 tisíca do Rakúska a 23,5 tisíca do Maďarska.

Najviac pravidelne vyplatených dôchodkov do zahraničia za vlaňajšok bolo starobných (192 750), invalidných (47 433) a vdovských (30 482).

Vyplácanie dôchodkov v zahraničí

Do krajín, na ktoré sa nevzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa dôchodky vyplácajú pozadu v trojmesačných lehotách, vždy až po predložení potvrdenia o žití poberateľa dôchodku. Potvrdenie o žití sa predkladá štyrikrát do roka, a to vždy k 1. januáru, k 1. aprílu, k 1. júlu a k 1. októbru kalendárneho roka.

Do štátov, na ktoré sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa dôchodky vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách, vždy v pravidelne sa opakujúcich výplatných termínoch. Potvrdenie o žití sa predkladá jedenkrát ročne a to k 31. januáru daného roka.

