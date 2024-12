Sociálna poisťovňa odviedla do druhého piliera viac ako deväť miliárd eur, ale vrátenú sumu zamlčala

2.12.2019 (Webnoviny.sk) - Od roku 2005, kedy bol na Slovensku zavedený druhý dôchodkový pilier, do 30. septembra tohto roka odviedla Sociálna poisťovňa za sporiteľov dôchodkovým správcovským spoločnostiam (DSS) povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie v celkovej výške 9,184 mld. eur. V tlačovej správe o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Na účet sa vrátila miliarda

"Za prvých deväť mesiacov tohto roka dosiahol odvod 568,9 mil. eur, čo predstavovalo v danom období mesačne 47,4 mil. eur," dodal. Sociálna poisťovňa však v tlačovej správe neuviedla, akú sumu DSS vrátili do poisťovne po štvornásobnom otvorení druhého penzijného piliera v rokoch 2008, 2012 a 2015 za sporiteľov, ktorí druhý pilier opustili. Podľa správ o hospodárení poisťovne za roky 2008 až 2015 pritom penzijné spoločnosti do poisťovne vrátili 1,1 miliardy eur.

Po odpočítaní spomínaných 1,1 miliardy eur tak Sociálna poisťovňa od vzniku starobného dôchodkového sporenia na účty sporiteľov v DSS poslala ku koncu septembra tohto roka v čistom 8,08 miliardy eur.

Ku koncu septembra tohto roka pritom DSS spravovali majetok v hodnote vyše 9,08 miliardy eur. Za obdobie od roku 2005 do septembra tohto roka tak bolo v druhom pilieri o jednu miliardu eur viac, ako do sporivého piliera poslala Sociálna poisťovňa.

"V pôvodne uvedenej sume 9,184 mld. eur nie je odpočítaná suma príspevkov, ktoré DSS vrátili do 30. septembra 2019 na účet Sociálnej poisťovne," dodatočne priznal pre agentúru SITA hovorca Sociálnej poisťovne. Potvrdil, že po štyroch otvoreniach druhého piliera sa na účet poisťovne vrátila takmer 1 miliarda 105 miliónov eur.

Príspevkova sadzba sa zvýši

Príspevková sadzba do druhého dôchodkového piliera sa od začiatku budúceho roka zvýši zo 4,75 % na 5 % hrubej mzdy, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO).

Každoročný nárast príspevkovej sadzby o 0,25 percentuálneho bodu, ktorý sa začal od roku 2017, bude pokračovať až do roku 2024, kedy sadzba dosiahne 6 % z vymeriavacieho základu sporiteľa.

Sadzba poistného na starobné poistenie do prvého, priebežného dôchodkového piliera sa zároveň v tomto období adekvátne znižuje tak, aby v súčte so sadzbou povinných príspevkov do druhého piliera zostala vo výške 18 % z vymeriavacieho základu.

V druhom penzijnom pilieri si na dôchodok ku koncu septembra sporilo 1 milión 556 tisíc ľudí. Sporitelia majú aktuálne na účtoch vyše 9,2 miliardy eur.

Agentúra SITA požiadala o doplňujúce informácie Asociáciu dôchodkových správcovských spoločností.





Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu