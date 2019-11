Sociálna poisťovňa očakáva pre dôchodkový strop vyššie výdavky, do penzie zrejme odíde viac žien

29.7.2019 (Webnoviny.sk) - Zavedenie stropu na vek odchodu do dôchodku zvýši výdavky Sociálnej poisťovne prvýkrát v roku 2022, a to o 9,3 milióna eur. V doložke vplyvov k poslaneckému návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý konkretizuje podmienky ústavného zastropovania dôchodkového veku, to uvádza ministerstvo práce a sociálnych vecí.

"Zvýšenie výdavkov je spôsobené skorším odchodom žien do dôchodku v dôsledku zníženia dôchodkového veku za výchovu detí," zdôvodňuje rezort.

Priemerná výška dôchodku

Ministerstvo odhaduje, že následkom zavedenia penzijného stropu v roku 2022 odíde do starobného dôchodku o približne 4 700 viac žien a Sociálna poisťovňa vyplatí o zhruba 16,4 tisíca viac dôchodkových dávok ako v prípade, ak by sa dôchodkový vek ženám za výchovu detí neznižoval.

"Priemerná výška novopriznaného starobného dôchodku žien v roku 2022 sa odhaduje na úrovni cca 567 eur. Ak by sa dotknuté osoby rozhodli odísť do predčasného starobného dôchodku, možno očakávať zvýšené výdavky na rozpočet verejnej správy už v predchádzajúcich rokoch," dodalo ministerstvo práce.

Osobná starostlivosť o dieťa najmenej 10 rokov do jeho plnoletosti, či najmenej päť rokov do plnoletosti, ak sa žena začala o dieťa starať po dovŕšení ôsmich rokov veku dieťaťa, majú byť podmienkami výchovy dieťaťa, za ktorých žene vznikne nárok ísť skôr do dôchodku. Môže ísť pritom nielen o vlastné dieťa, ale aj dieťa osvojené, či dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.





Ak žena vychovala jedno dieťa, bude mať právo ísť do penzie najneskôr v 63,5 roku, pri dvoch vychovaných deťoch v 63 rokoch a ženy, ktoré vychovali tri a viac detí, budú mať strop na dôchodkový vek na úrovni 62,5 roka. Ostatné ženy a muži pôjdu do dôchodku najneskôr v 64 rokoch.





Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom postení, ktorý parlament koncom júna posunul do druhého čítania. Novela zákona nadväzuje na schválenie ústavného zákona, ktorým parlament zaviedol strop na penzijný vek.

Podmienky v prípade smrti dieťaťa

Ak dieťa zomrelo po dovŕšení šiestich mesiacov, podmienka výchovy dieťaťa s nárokom na zníženie dôchodkového veku bude splnená, ak sa matka starala o dieťa od jeho narodenia do úmrtia. Výnimkou budú prípady, ak žena podľa právoplatného rozhodnutia súdu spôsobila smrť dieťaťa úmyselným trestným činom. Podmienku výchovy dieťaťa však matka splní aj vtedy, ak sa osobne starala o dieťa najmenej posledné tri roky pred dovŕšením dôchodkového veku.

To isté obdobie výchovy tohto istého dieťaťa bude možné zohľadniť len jednému poistencovi. "Ak dieťa vychovali napríklad manželia v tom istom období spolu, jeho výchova sa v súlade s ústavou zohľadní prednostne žene," uviedli koaliční poslanci.





Ak žene výchovu dieťaťa nebude možné zohľadniť, napríklad zomrie pred dosiahnutím dôchodkového veku, výchova dieťaťa sa pri stanovení penzijného veku zohľadní mužovi. Pôjde pritom o osobitné životné situácie, ako napríklad výchova detí otcom po smrti matky.

Ústavné zastropovanie dôchodkového veku

Národná rada SR koncom marca tohto roka schválila ústavný zákon od poslancov za Smer-SD, ktorým sa od júla tohto roka zavedie strop na dôchodkový vek na úrovni 64 rokov. Žena, ktorá vychovala jedno dieťa, bude mať právo ísť do dôchodku najneskôr v 63,5 roku.





Ak žena vychovala dve deti, bude môcť ísť do penzie najneskôr v 63 rokoch a žena s tromi a viacerými vychovanými deťmi bude mať strop na dôchodkový vek na úrovni 62,5 roku.





K ústavnému zastropovaniu dôchodkového veku mala zásadné výhrady Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Upozornila na to, že výška novopriznaných dôchodkov sa v porovnaní so súčasnou legislatívou do budúcnosti automaticky zníži takmer o 10 %, a to následkom menšieho počtu odpracovaných rokov u ľudí odchádzajúcich do dôchodku.





Zastropovanie penzijného veku podrobili ostrej kritike aj zamestnávatelia. Tento krok podľa Republikovej únie zamestnávateľov ohrozí stabilitu verejných financií a budúcim dôchodcom zabezpečí výrazne nižšie dôchodky, ako je to v súčasnosti. Veľké výhrady má aj Slovenská obchodná a priemyselná komora. Tento krok považuje komora za absolútne neadekvátny a nezodpovedajúci predstavám o fungovaní dobrého a stabilného dôchodkového systému.

