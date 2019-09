So začiatkom školského roka študenti ušetria vďaka kupónovej kampani

25.9.2019 (Webnoviny.sk) - So začiatkom školského roka pripravilo združenie CKM SYTS pre držiteľov študentských preukazov ISIC (International Student Identity Card), učiteľských ITIC (International Teacher Identity Card) a aj European Youth Card EURO<26 ponuku vo forme špeciálnych zľavových kupónov a to aj mobilnej aplikácii.

Informoval o tom obchodný riaditeľ združenia CKM SYTS, ktoré vydáva na Slovensku spomínané preukazy, Vladimír Jedlička.

"Držitelia platných preukazov sa môžu opäť tešiť na už klasickú kupónovú kampaň so svojimi preukazmi, ktorá im umožní opäť vstúpiť do nového školského roka s ešte výraznejšími zľavami a to vo väčšom množstve, keďže počet kupónov sa zvýšil zo 60 na 70. Forma využitia kupónov v mobilnej aplikáci je CKM SYTS čoraz populárnejšia. Svedčí o tom takmer 30-percentný medziročný nárast v stiahnutí aplikácií a registrácii virtuálneho preukazu ISIC v appke," vysvetlil Jedlička.

Podľa jeho slov kupóny v rámci kampane "Back to School" sa vzťahujú na známe značky ako Panta Rhei, Panta Rhei Creative, Hej.sk, Martinus, ŠEVT, FaxCopy, Curaprox, Terno, House, FAnn parfumérie, McDonald´s, Bepon, Alza, Datart, Justplay, Subway, CKM 2000 Travel, CCC, Reserved, Cropp, Ozeta, LARA BAGS, ako aj viaceré divadlá, aquaparky a stravovacie zariadenia.

Prostredníctvom kupónov držitelia preukazov ISIC, ITIC a EURO<26 tak počas dva aj pol mesiaca môžu ušetriť desiatky eur, kedže kupónové zľavy dosahujú výšku aj 50 percent. Kampaň trvá v symblickom trvaní a to od začiatku školského roka do 17. novembra – teda do medzinárodného dňa študentstva.

"Už spomínaná ISIC aplikácia a virtuálny preukaz ISIC sa stáva platformou na rozvoj nových foriem spolupráce, a to nielen vo forme kupónových zliav v mobile, to je už dnes bežné. Ukazuje sa, že prepojenie ISIC aplikácie s inými aplikáciami, ktoré sú študentami a mladými ľuďmi využívané, je ten správny smer. Virtuálny ISIC a elektronická databáza členov je ideálnou platformou do ďalšieho obdobia a nových spoluprác," dodal na záver Jedlička.

Informácie o všetkých kupónoch ako aj stálych zľavách nájdu držitelia preukazov na svojich stránkach www.isic.sk www.itic.sk www.euro26.sk

V minulom školskom roku CKM SYTS registrovalo takmer 200.000 držiteľov platných preukazov, ktorí po ich predložení mali nárok na zľavy, výhody, benefity na viac ako 1300 miestach na Slovensku a viac ako 150.000 miestach vo svete.

