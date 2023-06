Sneženie aj poľadovica, meteorológovia vydali výstrahy pre viaceré okresy Slovenska

8.12.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hydrometeorologický ústav varuje pred snežením aj poľadovicou. Výstrahy platia pre viaceré okresy na strednom i východnom Slovensku platia od 9. decembra od 11:00 do 10. decembra do 10:00. SHMÚ o tom informuje na svojej webstránke.

Výstraha druhého stupňa pred snežením je vydaná na piatok pre okresy Rožňava, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Brezno i Banská Bystrica. Pre ostatné okresy strednej časti Slovenska a západné okresy východného Slovenska je vydaná výstraha prvého stupňa pred snežením.

Výstrahy prvého stupňa pred poľadovicou sú vydané na piatok i sobotu, a to opäť pre viaceré stredoslovenské i východoslovenské okresy.

Počasie: Podľa meteorológov by mala zima v najbližších dňoch udrieť v plnej kráse Začiatok zimy 2022/23 je zatiaľ na území Slovenska mierny s priemernou dennou teplotou vzduchu nad dlhodobým priemerom.

V nižších polohách na väčšine nášho územia až do utorka 6.12. absentovala snehová pokrývka a rovnako sme v nižších polohách ešte nezaznamenali silný mráz, teda minimum teploty vzduchu -10 °C a menej.

Ako skonštatovali aj meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, začiatok tohtoročnej zimy je zatiaľ mierny s priemernou dennou teplotou vzduchu nad dlhodobým priemerom.

Na druhej strane sa na viacerých miestach vyskytlo aspoň prvé sneženie a aj v nížinách sa na niektorých miestach prechodne vytvorila snehová pokrývka alebo aspoň poprašok.

Už čoskoro sa však štatistika vylepší v prospech zimného počasia. „Studený vzduch je už v týchto chvíľach pomerne blízko nášho územia a v ďalších dňoch zotrvá nad strednou Európou. Na zvlnenom studenom fronte sa začnú v oblasti Stredomoria prehlbovať tlakové níže,“ uviedli. Prvá sa presunie z Jadranu nad Ukrajinu už v piatok a teplý front s ňou spojený prinesie aj nad naše územie výdatnejšie zrážky, pričom spočiatku bude väčšinou snežiť. „Vo vyšších polohách na južných návetriach tak môže spadnúť 10 až 15 centimetrov nového snehu," dodali.

Na prelome týždňov sa ďalšia, hlboká a rozsiahla, tlaková níž bude opäť presúvať z centrálneho Stredomoria cez Karpaty a postupovať bude ďalej na severovýchod. „Po zadnej strane tejto tlakovej níže k nám od severu prenikne studený vzduch. Najchladnejšie by malo byť v pondelok a v utorok kedy bude na väčšine územia celodenný mráz a na severe len okolo -5 °C,“ informovali meteorológovia. Dodali tiež, že nočná teplota vzduchu ešte nebude veľmi nízka, keďže sa nad našou oblasťou bude nachádzať veľa oblačnosti, ale na ojedinelý pokles teploty pod -10 °C sa už zrejme treba pripraviť.





Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.