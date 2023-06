SND prepája filmový zážitok s výnimočným divadlom

23.2.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenské národné divadlo bude v marci hostiť otvorenie prehliadky francúzskeho filmu Cr?me de la Cr?me. Pri tejto príležitosti si SND pre všetkých fanúšikov skvelého filmu a výnimočného divadla pripravilo zdvojený kultúrny zážitok. Návštevníci so vstupenkou na Cr?me de la Cr?me si môžu za zvýhodnenú cenu zakúpiť vstupenky na inscenáciu o veľkej filmovej osobnosti Ingmarovi Bergmanovi.

Prehliadka francúzskeho filmu Creme de la Creme ponúkne v pondelok 7. marca v Sále činohry dve snímky – adaptáciu slávneho románu Honoré de Balzaca Stratené ilúzie a satiru na tému spracúvania informácií televíznymi kanálmi pod názvom France.

Každý návštevník, ktorý si v pokladnici SND zakúpi vstupenku na jeden z filmov, získa aj 30 percentnú zľavu na predstavenia inscenácie Scény zo života režiséra (Ingmara Bergmana) v réžii Romana Poláka, ktoré Činohra SND uvedie v sobotu 26. februára a v piatok 4. marca.





V hlavnej úlohe režisérskej legendy Ingmara Bergmana, ktorý patrí k najvýznamnejším a najvplyvnejším divadelným a filmovým režisérom 20. storočia, žiari vynikajúci Milan Ondrík.





Hra vychádza z Bergmanových vlastných spomienok a scenárov, ale aj zo spomienok jeho spolupracovníkov. Slávneho režiséra zachytáva pri režírovaní divadelnej inscenácie. Príbeh sa dotýka samotnej podstaty umeleckej práce a divadla, podstaty povolania režiséra, ktorý sa vymetaním vlastných démonov snaží pomenovať démonov celej spoločnosti.





Prelínajú sa v nej Bergmanove osobné problémy s rodičmi, partnerkami a so spolupracovníkmi a problémy umeleckej práce pri tvorbe divadelného diela.





Polákova inscenácia však nie je len oslavou divadla a režisérskej práce, ale aj kritickým zhodnotením, kladením otázok a pochybovaním o režisérskom povolaní.





„V Bergmanovskej téme sa na divadlo pozeráme bez prikrášľovania. Objavujú sa tam aj problémy, ktoré divadelný proces prináša – vzťahové problémy, otázky o tom, ako to v divadle funguje, takže nie je to jednoznačná oslava divadla, “ približuje dramaturg Daniel Majling.





„My všetci, samozrejme, stále veríme, že má zmysel robiť divadlo. Sú tam veľmi pekné scény režiséra a hercov napísané bez prikrášľovania a ukazujú, kedy sú herci ochotní sa obetovať pre inscenáciu a slúžiť jej, a kedy a prečo to zrazu prestáva fungovať a režisér stráca svoju autoritu,” dodáva Majling.





Režisér Roman Polák dodáva, že divadlo je polemika. A je podľa neho dobré, keď v divadle nastane polemika aj medzi divákmi v hľadisku. Jeho Scény zo života režiséra (Ingmara Bergmana) sú živelnou inscenáciou, ktorá sa nevyhýba ani explicitným sexuálnym scénam.





„Pre niektorých je to oplzlé a perverzné, pre iných je to katarzné až nádherné. To ma teší na divadle a nevadí mi, keď niekto odíde z mojej inscenácie počas predstavenia,” hovorí režisér.





„Každý by mal vedieť, na čo ide do divadla – kto bol Bergman a že ide na Poláka, ktorý režíruje dlhé hry, mnohé sú sexistické, nevkusné a podobne. Mňa divadlo stále baví a teší ma provokovať, teší ma hrať sa. Už som na staré kolená prešiel do štádia, že umenie je pre mňa hra. Niekedy príde aj utrpenie, ale verím, že divák v hľadisku tentoraz nebude mať pocit utrpenia, ale hry,” dodáva.





