SMK je dlhodobo pod hranicou zvoliteľnosti, témou republikovej rady bude aj príprava na voľby

Témami sobotnajšej republikovej rady Strany maďarskej komunity (SMK) bude vyhodnotenie výsledkov vo voľbách do Európskeho parlamentu i príprava na parlamentné voľby 2020.

Vyhodnotia výsledky v eurovoľbách

"Na zasadnutí republikovej rady pravidelne prednesie správu o činnosti predošlého obdobia, od predchádzajúceho zasadania republikovej rady, predseda strany a okrem neho aj predseda republikovej rady strany."

"V programe na sobotňajšom rokovaní je zaradený bod o vyhodnotení výsledkov vo voľbách do Európskeho parlamentu. Ďalším bodom je príprava na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020. Samozrejme, diskusia. Nakoniec sa prijímajú uznesenia a politické vyhlásenie rokovania republikovej rady," uviedla pre agentúru SITA tlačová tajomníčka SMK Helena Fialová.

Do parlamentu by sa podľa prieskumu nedostali

Predvolebné preferencie strany sa pohybujú od 2,6 do 3,7 percenta. Podľa prieskumu, ktorý zverejnila agentúra FOCUS 27. júna, by sa SMK do parlamentu nedostala.

Svoj hlas by jej dalo 3,3 percenta opýtaných voličov. Voľby by vyhral Smer-SD so ziskom 20,3 percenta pred koalíciou strán Progresívne Slovensko a Spolu-OD (15,7 percenta) a Ľudovou stranou Naše Slovensko (12,6 percenta).

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár v piatok na pôde parlamentu novinárom povedal, že po republikovej rade SMK by mali dostať informáciu, či majú záujem rokovať o možnej spolupráci.

