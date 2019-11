MODRA 2. mája (WebNoviny.sk) - Od mája začne Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Malé Karpaty kampaň zameranú na propagáciu vybraných turistických destinácií, pamiatok a zaujímavostí v Malokarpatskom regióne netradičnou formou – v spojení s tanečným umením baletu Slovenského národného divadla (SND) a Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK).

Kampaň s názvom "Smiem prosiť?" s dovetkom "Tanečný sprievodca Malokarpatským regiónom" cieli predovšetkým na obyvateľov žijúcich v samotnom regióne, ale aj na susediace turistické regióny vrátane Záhoria, časti Moravy, Podunajska, Považia, Hornej, Dolnej Nitry, Pohronia. Prioritným komunikačným kanálom sú sociálne siete samotnej oblastnej organizácie a jednotlivých členov OOCR.

"Oslovili sme dve národné tanečné telesá Balet SND a SĽUK s námetom. Zapáčil sa im a výsledkom sú nádherné fotografie, ktoré začneme od mája postupne uverejňovať aj so sprievodnými textami na sociálnych sieťach," hovorí Zuzana Tichá, ktorá má na starosti produkciu tohto komunikačného projektu. "Fotografie sú malými umeleckými dielami vďaka talentovanej fotografke Sandre Benčičovej, ktorá sa špecializuje na baletnú forografiu. Veríme, že naša cieľovka ocení estetické hľadisko celej kampane a zaujímavé informácie, ktoré jej chceme odkomunikovať. Dúfame, že sa vďaka kampani zvýši návštevnosť promovaných turistických atraktivít."

Každá fotografia zachytáva inú lokáciu, iných tanečníkov, rozdielne kostýmy a kroje. Tanečníci SĽUKu predstavia jedenásť rôznych krojov, ktoré reprezentujú jednotlivé časti Slovenska, napríklad Myjavu, Detvu, Horehronie, Liptov, Kokavu, Očovú a ďalšie. SĽUK tento rok oslavuje 70. výročie svojho založenia. Riaditeľ umeleckej prevádzky súboru Maroš Červenák vidí vo fotografiách v tomto kontexte dobrý PR potenciál. "Je to výborné promo pre náš súbor a tanečníkov, keďže pri každej fotografii bude okrem informácie o destinácii aj zmienka o tanečníkoch a najbližších predstaveniach, v ktorých ich môže verejnosť vidieť."

Fotografie zachovávajú genius loci každej lokácie, niekde zobrazujú hravosť, inde majestátnosť, jemnosť a v niektorých prípadoch silný kontrast prostredia a tanečnej pózy. "Napríklad fotografia členky Baletu SND Viktórie Zinovivovej pred banskou štôlňou v Pezinku akcentuje kontrast drsnej architektúry bývalej banskej štôlne a krehkosť a noblesu baleríny, pričom predstavuje jednu z lokalít novým sofistikovaným spôsobom. Aj ďalšie zábery zobrazujúce krásu pohybu a virtuozitu tanečníkov, prinášajú do kampane snovosť, eleganciu a invenciu. Oceňujem citlivú kompozíciu v rámci priestoru jednotlivých fotografií a teším sa na kampaň, do ktorej sa radi zapojíme aj my," avizuje dramaturgička Baletu SND Eva Gajdošová.

Kampaň "Smiem prosiť? Tanečný sprievodca Malokarpatským regiónom" potrvá do konca roka. Každý mesiac pribudnú na sociálnych sieťach tri autorské fotografie Sandry Benčičovej, ktorými OOCR Malé Karpaty odpromuje turistické destinácie, samotných tanečníkov aj predstavenia, v ktorých hrajú. Zábery zachytávajú napríklad: rozhľadňu Alexandra Filípka na Veľkej Homoli, alebo novú rozhľadňu nad Sv. Jurom, kalváriu v Doľanoch, mestskú vežu a evanjelické kostoly v Modre, Hotel Zochova chata, či Hotel pod Lipou, štôlňu v Pezinku, stredoveké pivnice v Zámockom vinárstve, pietne miesto Zelený les na Kráľovej a ďalšie.

Inzercia

,

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !