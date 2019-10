Smer z volieb prezidenta nevyšiel posilnený ani porazený, Tomáš reagoval aj na vznik strany Kisku

BRATISLAVA 6. apríla (WebNoviny.sk) - Strana Smer-SD z volieb prezidenta SR „nevyšla ako posilnená, ale určite ani ako porazená“, myslí si poslanec parlamentu za Smer-SD Erik Tomáš.

Prieskumy preferencií sú rôzne

Ako ďalej povedal v sobotnej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) - Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko, úspešní neboli ani kandidáti opozície. Pripomenul, že Smer ako jediná parlamentná strana ponúkla kandidáta, ktorý postúpil do druhého kola volieb.

Prieskumy preferencií sú rôzne, s rôznymi výsledkami, komentoval Tomáš. Podľa neho aj tieto voľby potvrdili, že Smer – sociálna demokracia je stále najsilnejšou politickou stranou na Slovensku a že má stále potenciál 20 plus. Tvrdí, že je cítiť nervozitu opozičných strán z nástupu nových politických subjektov.

Prezident sa chce dostať k moci

Tomáš v diskusii zopakoval postoj strany Smer-SD, ktorá nerozumie vzniku strany Andreja Kisku po tom, ako v minulosti vyhlásil, že nikdy nebude kandidovať v parlamentných voľbách, nebude sa uchádzať o funkciu premiéra, lebo sa chce venovať rodine.

Prezident to zdôvodnil tým, že, iba hlupák nemení svoje názory, pokiaľ sa menia okolnosti. Smer má na to podľa Tomáša iné zdôvodnenie, a to, že prezident sa chce dostať k moci, aby vedel „rýchlejšie pozametať pod koberec“ podozrenia z daňových deliktov.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !