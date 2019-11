Smer-SD ustúpil od predĺženia materskej dovolenky a navrhol výrazne zvýšiť rodičovský príspevok

BRATISLAVA 6. mája (WebNoviny.sk) - Rodičovský príspevok v súčasnej sume 220,70 eura by sa mal od začiatku budúceho roka pre rodičov, ktorí pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracovali, zvýšiť o 150 eur.

Rodina nezažije prepad v príjmoch

Pre rodičov, ktorí pred narodením dieťaťa nepracovali a nedostávali preto materskú dávku zo Sociálnej poisťovne, by mal rodičovský príspevok stúpnuť o 50 eur. Na pondelkovej tlačovej besede o tom informoval premiér Peter Pellegrini.

Strana Smer-SD sa tak vybrala cestou výraznejšieho zvýšenia rodičovského príspevku a ustúpila od zámeru predĺžiť obdobie poberania materskej dávky.

"Ide o veľmi razantné zvýšenie rodičovského príspevku a malo by zmierniť ten veľký prepad z poberania materskej, ktorá sa dnes rovná zhruba čistému príjmu matky až k tomu terajšiemu niečo cez 200-eurovému rodičovskému príspevku," povedal predseda vlády.





Po zvýšení rodičovského príspevku o 150 eur po skončení poberania materskej dávky rodina podľa neho nezažije až taký veľký prepad vo svojich príjmoch, ako je tomu v súčasnosti.

Kritika Únie materských centier

S návrhom na opätovné zavádzanie zásluhovosti pri vyplácaní rodičovských príspevkov nesúhlasí Soňa Holíková z Únie materských centier. Ako ešte koncom marca uviedla pre agentúru SITA, rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka a zavádzať pri tejto dávke zásluhovosť je nesystémové.





"Nech sa radšej narába s materskou dávkou a pri jej priznávaní sa zohľadní aj viac rokov späť," povedala. Ak chce vláda podľa nej zvýšiť zásluhovosť, tak by to mala urobiť len predĺžením obdobia vyplácania materskej dávky. Rodičovský príspevok by sa však podľa Holíkovej mal zvýšiť o rovnakú sumu pre všetkých rodičov.





Vyššiu sumu rodičovského príspevku pre nepracujúcich rodičov detí do dvoch rokov veku, ktorí pred rodičovskou dovolenkou pracovali, prvýkrát zaviedla od začiatku roka 2010 vtedajšia ministerka práce a sociálnych vecí Viera Tomanová. Jej nástupca Jozef Mihál však od začiatku roka 2011 dve úrovne rodičovského príspevku zrušil.

Poberatelia môžu pracovať

Namiesto 256-eurového rodičovského príspevku pre nepracujúcich rodičov detí do dvoch rokov veku a 164,22-eurového príspevku pre ostatných rodičov zaviedol jednotnú sumu príspevku vo výške 190,1 eura s tým, že umožnil poberateľom rodičovského príspevku pracovať.





Rodičovský príspevok sa od 1. januára tohto roka zvýšil o 6 eur na 220,70 eura mesačne. Rodičia môžu rodičovský príspevok dostávať do troch rokov veku dieťaťa, pri dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa do jeho šiestich rokov.





Suma materskej dávky od začiatku roka 2017 stúpla zo 70 % na 75 % z hrubej mzdy zamestnankyne, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO). Táto dávka, ktorú v súčasnosti vypláca Sociálna poisťovňa spravidla 34 týždňov, tak pri tohtoročnom hrubom zárobku do 1 908 eur dosahuje úroveň čistej mzdy, ktorú mala osoba pred odchodom na materskú dovolenku.

