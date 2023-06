Smer-SD stále hľadá šiesteho podpredsedu, mohla by to byť žena

16.11.2021 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) nebude voliť na sneme v stredu 17. novembra šiesteho chýbajúceho podpredsedu. Agentúre SITA to povedal podpredseda Smeru-SD Erik Kaliňák. Podľa neho stále hľadajú správnu kandidátku alebo kandidáta, no zatiaľ sa nikoho nepodarilo nájsť.

Čakanie na správneho kandidáta

„Nemôžem povedať, že by sme podpredsedu aktívne hľadali, jednoducho čakáme na toho správneho kandidáta, respektíve kandidátku,“ poznamenal Kaliňák. Minulý rok cez leto delegáti na sneme zvolili za staronového predsedu Roberta Fica.

Podpredsedami sa stali Juraj Blanár, Ladislav Kamenický, Ľuboš Blaha, Richard Takáč a Erik Kaliňák. Šiesteho podpredsedu nezvolili, voľbu odložili na neskôr. Hovorilo sa, že ho dovolia v decembri, ale nestalo sa tak. Spomínalo sa, že by to mohla byť žena.

Príhovor Roberta Fica

Podľa Kaliňáka delegáti majú na stredajšom sneme prijať memorandum v súvislosti s aktuálnou politickou situáciou.

S prejavmi vystúpia líder Fico a podpredsedovia strany. Hostia na sneme nebudú. „Budú tam iba predstavitelia strany a delegáti. Toto je skôr pracovný snem, nie slávnostný,“ povedal agentúre SITA hovorca Smeru-SD Ján Mažgút.

Po sneme Fico spolu so straníkmi a ďalšími sympatizantmi položia veniec k soche Alexandra Dubčeka pred budovou Národnej rady SR.

