Smer-SD prišiel s ďalšou verziou Kuciakovej vraždy, ktorú vraj polícia vôbec nepreverovala (video)

25.5.2023 (SITA.sk) - V kauze vraždy novinára Jána Kuciaka polícia nepreverovala vyšetrovaciu verziu, podľa ktorej v mäsokombináte vo Veľkej Mači, kde zavraždený býval, prebiehala legalizácia príjmov z trestnej činnosti.

Na tlačovej konferencii zorganizovanej stranou Smer-SD to povedal advokát neprávoplatne oslobodeného Mariana Kočnera Marek Para.

Organizovaná skupina DPHčkarov

Podľa neho totiž pôsobila na južnom Slovensku organizovaná skupina takzvaných DPHčkarov, ktorá mala napojenie aj na násilnú zločineckú skupinu sátorovcov.

„Podľa výpovedí relevantných svedkov mali byť zapojení do rôznych DPH podvodov a mali mať na svedomí aj vraždu advokátky, ktorá chcela o týchto podvodoch vypovedať," povedal Para s tým, že ide o zavraždenú advokátku Ľubicu Kolesárovú.

Zároveň vyhlásil, že existuje podozrenie, že skupina mala prepojenie na vykonávateľov vraždy Kuciaka. Odsúdený Zoltán Andruskó by však podľa Paru nikdy nezískal od orgánov činných v trestnom konaní toľko výhod, keby nevypovedal proti Marianovi Kočnerovi, ale vypovedal by „o svojej kriminalite a reálnom pozadí vraždy Kuciaka, prípadne objednávky vrážd prokurátorov".

Lipšic sa mal stretávať so Zsuzsovou

Podľa šéfa Smeru Roberta Fica je preukázané, že špeciálny prokurátor Daniel Lipšic komunikoval a stretával sa s neprávoplatne odsúdenou Alenou Zsuzsovou. To podľa neho dokazuje komunikácia z roku 2012, ako aj vyjadrenia Aleny Zsuzsovej na súde v roku 2020. Na pojednávaní totiž obžalovaná Lipšicovi, ktorý bol v tej dobe právny zástupca Kuciakovcov, tykala.

„Neskôr na pojednávaní v roku 2023 vypovedala, že sa s ním poznala, že sa s ním stretávala, že sa jej dotýkal," uviedol Fico.

Z týchto dôvodov, alebo napríklad aj pre okolnosti vraždy Ernesta Valka, kde Lipšic, napriek tomu, že sa so zavraždeným poznal, neskôr zastupoval jedného z páchateľov, ktorí vnikli do domu advokáta, by sa podľa Fica mal špeciálnym prokurátorom zaoberať Národný bezpečnostný úrad.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.