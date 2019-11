Smer-SD oslabil, kotlebovci sú na druhom mieste a Most-Híd získal v prieskume päť percent

BRATISLAVA 7. mája (WebNoviny.sk) - Strana Smer-SD so ziskom 19,1 percenta vedie v najnovšom prieskume volebných preferencií agentúry AKO.

Progresívne Slovensko na treťom mieste

Na druhom mieste je Kotleba - ĽSNS s 13,9 percenta a prvú trojicu uzatvára koalícia Progresívne Slovensko/Spolu - občianska demokracia s 13,7 percenta.

Prieskum robili na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov od 29. apríla do 6. mája. Opýtaní odpovedali na otázku: "Ak by sa parlamentné voľby do NR SR konali najbližší víkend, ktorej politickej strane by ste dali Váš hlas? Prečítam Vám ich v náhodnom poradí."

Most-Híd presne s piatimi percentami

Rozhodnutých bolo 82,2 percenta respondentov, 5,1 percenta deklarovalo, že by nešlo voliť, 12,2 percenta nevedelo, koho by teraz volili a 0,5 percenta opýtaných svoju voľbu odmietlo prezradiť.

Na štvrtom mieste by sa umiestnila SaS s 13,1 percenta, za ňou nasleduje OĽaNO so ziskom 9,2 percenta. Sme rodina - Boris Kollár by získal 8,3 percenta hlasov, SNS rovných osem.

Do parlamentu by sa dostalo aj KDH (6,6 %) a Most-Híd s presne piatimi percentami.

Politická strana % z rozhodnutých voličov za máj 2019 95% interval spoľahlivosti počet mandátov v NR SR za máj 2019 % z rozhodnutých voličov za apríl 2019 Smer-SD 19,1 16,41 - 21,79 30 19,7 Kotleba - ĽSNS 13,9 11,54 - 16,26 22 11,5 PS/Spolu 13,7 11,35 - 16,05 21 14,4 SaS 13,1 10,79 - 15,41 20 12,9 OĽaNO 9,2 7,22 - 11,18 14 8,6 Sme rodina 8,3 6,41 - 10,19 13 10,7 SNS 8,0 6,15 - 9,85 12 7,6 KDH 6,6 4,9 - 8,3 10 6,9 Most-Híd 5,0 3,51 - 6,49 8 5,0 SMK-MKP 2,6 1,51 - 3,69 - 2,6 Kresťanská únia 0,2 0,00 - 0,51 Priama demokracia 0,2 00 - 0,51 Strana zelených Slovenska 0,1 0,00 - 0,51

