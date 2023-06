Smer-SD má v prieskume 19 percent, Heger s Dzurindom sú ďaleko od piatich a SaS je štvrtá

16.6.2023 (SITA.sk) - Keby sa predčasné parlamentné voľby konali v prvej polovici júna, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 19 percent hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý zverejnila televízia Joj v diskusnej relácii Na hrane.

SaS je pred OĽaNO

Na druhom mieste by podľa prieskumu skončila strana Hlas-SD so ziskom 17, 2 percenta hlasov a tretie by skončilo Progresívne Slovensko, ktoré by podporili 14,4 percenta voličov.

Štvrtá by vo voľbách skončila strana SaS so ziskom 7,8 percenta hlasov. Nasledujú OĽaNO (7,1 percenta), Republika (7 percent) a KDH (6,5 percenta).

SNS má takmer päť percent

Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostalo aj hnutie Sme rodina, ktoré by získalo 6,2 percenta hlasov. Pred bránami zákonodarného zboru by tesne skončila SNS, ktorú by podporilo 4,7 percenta voličov. Za ňou nasledujú Demokrati (2,8 percenta), Maďarské fórum/ODS (2,1 percenta), Szövetség - Aliancia (1,3 percenta), Modrí/Most-Híd (1,3 percenta) a ĽSNS (1 percento). Bývalá koaličná strana Za ľudí by podľa prieskumu získala 0,6 percenta hlasov.

Na základe výsledkov volieb by Smer-SD v parlamente získal 34 kresiel, Hlas-SD 30, Progresívne Slovensko 25, SaS 14, OĽaNO 13, Republika 12 a KDH a Sme rodina rovnako po 11 kresiel. Podľa prieskumu je 61,7 percent respondentov rozhodnutých, koho by volili. Nerozhodnutých je naopak 24,2 percenta. Voliť by podľa prieskumu nešlo 12,5 percenta opýtaných a 1,6 percenta nechcelo odpovedať.

Agentúra prieskum robila v období od 6. do 9. júna na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov telefonickou formou.

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.