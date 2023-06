Smer-SD má takmer 19 percent, progresívci predbehli Hlas a do parlamentu by sa dostalo aj KDH

20.6.2023 (SITA.sk) - Ak by sa voľby konali v polovici júna, vyhral by ich Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) so ziskom 18,9 percenta. Druhé miesto by s 15,5 percentami obsadilo Progresívne Slovensko (PS), ktoré by tak predbehlo stranu Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD), ktorá by so 14,8 percentami obsadila tretiu priečku. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Ipsosu pre Denník N.

Dostalo by sa osem strán

Prieskum bol realizovaný do 12. do 16. júna na vzorke 1 001 respondentov, prostredníctvom internetových dotazníkov. Efekt chýbajúcich zástupcov občanov, ktorí nevyužívajú internet, agentúra zmenšuje vážením výsledkov na základe ekonomického statusu a príjmu, ale aj predošlého volebného správania.

Do Národnej rady (NR) SR by sa celkovo dostalo osem strán. Na štvrtom mieste v prieskume skončilo hnutie Republika, ktorému by svoj hlas dalo 8,3 percenta voličov. Za Republikou nasleduje strana Sloboda a Solidarita (SaS) a hnutie Sme rodina, ktoré by od voličstva získali zhodne po 7,2 percenta.

OĽaNO by obsadilo siedmu priečku

Siedmu priečku v prieskume obsadilo hnutie OĽaNO a priatelia, ktoré by volilo 6,4 percenta respondentov. Do parlamentu by sa s volebným ziskom 5,6 percenta dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).

Pred bránami zákonodarného orgánu by so ziskom 4,3 percenta skončila Slovenská národná strana (SNS), ale aj Demokrati, ktorých by volili 4 percentá opýtaných. Do NR SR by sa nedostala ani Aliancia, ktorej prieskum nameral voličskú podporu 3,1 percenta.

Volebný model Ipsos - jún 2023 SMER-SD 18,9 Progresívne Slovensko 15,5 Hlas-SD 14,8 Republika 8,3 SaS 7,2 Sme rodina 7,2 OĽaNO a priatelia 6,4 KDH 5,6 SNS 4,3 Demokrati 4 Aliancia 3,1

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Pátranie vo vodách Atlantiku. Zmizla ponorka, aj s turistami smerovala k Titanicu

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

Súkromná spoločnosť OceanGate Expeditions, ktorá organizuje hlbokomorské expedície, vo vyhlásení potvrdila, že vlastní stratenú ponorku a na palube boli ľudia.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Expedícia k Titanicu Spoločnosť si za expedíciu k Titanicu pýta 250-tisíc dolárov na osobu. Ponorka je päťmiestna a podľa spoločnosti zvyčajne jazdí s pilotom, obsahovým expertom a troma platiacimi hosťami. Úplný ponor k vraku, vrátane zostupu a výstupu, údajne trvá celkovo osem hodín.

(1 EUR = 1,0922 USD)