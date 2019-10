Smer-SD klesol pod 20 percent, Sulíkovci vypadli z prvej trojky a Most-Híd by nebol v parlamente

BRATISLAVA 18. apríla (WebNoviny.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali najbližší víkend, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 19 percent hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus.

Agentúra prieskum vypracovala od 8. do 14. apríla pomocou osobného dopytovania na vzorke 1 026 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu Slovenskej republiky vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.

Tí odpovedali na otázku: "Teraz si, prosím, predstavte, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend a kandidovali by nasledujúce politické strany a hnutia. Ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?"

Z prvej trojky vypadla SaS

Druhá by skončila koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu-občianska demokracia so ziskom 13,4 percenta. Strana Mariana Kotlebu ĽSNS by so ziskom 10,5 percenta skončila tretia.

Podľa prieskumu by vo voľbách do Národnej rady SR skončila štvrtá strana Sloboda a Solidarita so ziskom 10,1 percenta. Za ňou nasleduje hnutie Sme rodina, ktoré by volilo 9,4 percenta opýtaných.

Nasleduje hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti so ziskom 9,1 percenta, Slovenská národná strana, ktorú by volilo 7,5 percenta opýtaných, potom Kresťanskodemokratické hnutie so ziskom 6,8 percenta.

Most-Híd by v parlamente chýbal

Do Národnej rady SR by sa so ziskom 4,7 percenta nedostala súčasná koaličná strana Most-Híd. Na voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky by sa podľa prieskumu zúčastnilo 70,7 opýtaných, 14,7 percenta by nešlo voliť vôbec a zvyšných 14,6 percenta odpovedalo "neviem".

Smer-SD by získal v parlamente 33 kresiel. Koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu-občianska demokracia by obsadila 23 kresiel a kotlebovci so stranou SaS zhodne po 18. Sme rodina by získala 17 kresiel, OĽaNO 16, SNS 13 a KDH 12.

Prieskum apríl 2019 Prieskum marec 2019 Prepočet na kreslá v NR SR Smer-SD 19,0 22,4 33 Progresívne Slovensko+Spolu 13,4 9,1 23 Kotleba - ĽSNS 10,5 11,8 18 SaS 10,1 11,4 18 Sme rodina - Boris Kollár 9,4 9,0 17 OĽaNO 9,1 8,3 16 SNS 7,5 7,9 13 KDH 6,8 7,5 12 MOST - HÍD 4,7 4,5 SMK 3,6 3,0 SZS 1,6 1,0 KSS 1,1 1,2 ŠANCA 0,6 0,2 SKS 0,5 0,2 SDKÚ-DS 0,4 0,4 VZDOR 0,4 0,3 Priama demokracia 0,2 0,8 SKOK-ELD 0,2 0,2 SMS 0,2 0,2 MKDA-MKDSZ 0,2 0,0 DS 0,1 0,3 iná strana 0,4 0,3

