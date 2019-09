Smer-SD čelí mediálnemu lynču, Fico na sneme hovoril aj o koze v paláci, únosu Vietnamca a voľbách

TRENČÍN 8. decembra (WebNoviny.sk) – Predseda Smeru-SD Robert Fico už s istotou hovorí, že parlamentné voľby budú na jar v roku 2020, pretože nevidí dôvod na predčasné voľby. Rok 2019 však v prejave na sneme strany v Trenčíne neoznačil ako predvolebný, ale volebný.

„Smer nepodceňuje prezidentské voľby. Postavíme silného kandidáta. Ale taktika nám hovorí byť trpezliví, lebo inak sa stane predmetom mediálneho lynču. Vyberieme lepšieho prezidenta, ako máme teraz. Potrebujeme prezidenta, ktorý má vlastný názor, nie je prázdna bublina,“ vyhlásil Fico s tým, že SR potrebuje prezidenta, ktorého príjmu v USA, Veľkej Británii, v Moskve a Číne.

Upozornil, že Andreja Kisku neprijali vo Francúzsku. „Hovoriť o mafiánskom štáte, keď sa preverujú jeho podvody, je ľahké. Symbolom prezidenta sa stala koza v paláci,“ konštatoval.

Vyhrať voľby po piaty raz

V eurovoľbách zas pôjde podľa Fica o jasnú zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska i celej EÚ. „EÚ považujeme za náš životný priestor. Je to súbor štátov, v ktorom sa nám vždy darilo a bude dariť. Našu bezpečnosť vidíme v NATO, ale to neznamená, že sa k iným štátom budeme správať nepriateľsky. My máme záujem spolupracovať so všetkými krajinami,“ zdôraznil.

Smer vstupuje do 20 roku života. „V novodobej histórii sme najúspešnejšou stranou. Kto si už dnes pamätá na SDKÚ, alebo HZDS? Možno si neuvedomujeme, akú stabilizujúcu úlohu zohrávame na slovenskej politickej scéne,“ uviedol Fico, podľa ktorého rok 2019 musí byť aj novým straníckym rokom.

„Musíme vyrovnať šíky. Dostali sme tento rok niekoľko úderov. Chceme však piatykrát po sebe vyhrať parlamentné voľby a zostavovať novú vládu. Inú ambíciu nemôžeme mať. Bude to však vyžadovať odvahu povedať si v straníckej kuchyni ako ďalej, kde sme urobili chyby, aby sme pôsobili ako demokratická ľavicová alternatíva pre voliča. Nebude to jednoduché, ale máme šancu zakotviť ľavicu v slovenskej spoločnosti,“ vyhlásil predseda Smeru.

Politika už nie je o dobrých výsledkoch

Fico pripomenul, že SR prežíva najúspešnejšiu dobu v histórii, len si to nevedia ľudia uvedomiť. „Ďakujem koaličným partnerom za schválenie vyrovnaného rozpočtu. Klesá verejný dlh. Máme historicky najvyššiu zamestnanosť a najnižšiu nezamestnanosť. Na úspechoch SR má významný podiel Smer-SD. Politika však dnes o dobrých výsledkoch nie je,“ konštatoval Fico, podľa ktorého sa dnes politika nevie vnímať ako priestor na hodnotový súboj.

„Nevidím v opozícii nič hodnotové, programové, že sú pripravení na vládnutie. Krajine sa darí, ale všetci cítime napätie, zlú náladu a agresivitu. Niečo nie je v poriadku,“ povedal Fico. Ak ľudia vo Francúzsku, čo je čisto socialistická krajina, pália autá a organizujú násilnosti, musíme o tom podľa neho hovoriť aj na Slovensku a pripraviť bezpečnostné opatrenia.





Ak niečo nefunguje, treba podľa Fica vymeniť politikov, a nie národ. „Ak sme demokratická krajina, sú na zmenu určené parlamentné demokratické voľby. Ani médiá, ani ulica, ani klub štváčov okolo prezidenta, nemôžu voľby nahradiť,“ vyhlásil.





Nebude však podľa neho stačiť, ak do volieb Smer pôjde len so silným sociálnym programom. „Nikto neurobil pre sociálny štát toľko, ako Smer. Okrem silného programu, budeme musieť viac hovoriť o demokracii a ľudských právach. Sme demokratická strana, čo potvrdzuje volebné obdobie, keď sme vládli sami. Musíme začať verejnosti hovoriť intenzívnejšie veci, ktoré som myslel, že už nebudeme musieť hovoriť,“ povedal líder najsilnejšej slovenskej strany.

Budú ich odpočúvať a sledovať

Dlhodobé pôsobenie na politickej scéne prináša podľa Fica straty. „Aká je však alternatíva k súčasnej vládnej koalícii? Existuje demokratická alternatíva? Chápem frustráciu konzervatívneho voliča, že nedostane alternatívu. Tam nič nie je. Je to vyprázdnené programovo, aj personálne,“ povedal s tým, že frustrácia pravicového voliča môže viesť k tomu, že sa môže pokúsiť o zmenu cez ulicu mimo volieb.

„My voľby percentuálne vyhráme a pobijeme sa o účasť v budúcej vláde. Jediným programom opozície je, že nás všetkých chcú pozatvárať. Nevedia za čo, ale veď niečo sa nájde. To je vážny problém. Po roku 1989 sme dali ľudským právam najširší výklad až po to, že každý môže robiť čo chce, až po to, že proti predstaviteľom Smeru je všetko povolené. Varujem slovenskú verejnosť pred opozičnými politikmi,“ vyhlásil Fico.

Zároveň pripomenul opozičného poslanca, ktorý ako minister obrany podľa neho súhlasil s odpočúvaním novinárov, sekretárok a vodiča nákladného auta. Pripomenul tiež asistenta poslanca NR SR, ktorý sa pozrel v banke na účty politikov Smeru.





„Máme tu kategóriu ľudí, ktorí sa nebudú štítiť ničoho. Budú nás odpočúvať a sledovať, lebo to je jediný program, ktorí majú. Ak to budú robiť politikom, budú to robiť aj médiám. Vo voľbách nepôjde o to, či pôjdeme doprava alebo doľava, ale či pôjdeme ďalej demokraticky ako v roku 1989, či sa budeme držať demokratických pravidiel,“ zdôraznil Fico.

Najhorší mediálny lynč

Smer podľa Fica čelí najhoršiemu mediálnemu lynču. „Opozícia sa javí ako slabá, tak sa do politického ringu rozhodli vstúpiť médiá. Novinári sa spreneverili svojmu poslaniu, aj keď sme rešpektovali ich slobodný priestor a nikdy sme do neho nevstupovali. Robíme chybu, lebo sme prestali na mediálne útoky reagovať. Napíšu, že sme vrahovia a zlodeji a nerobíme nič proti nemu. Považujem za obrovskú chybu, že po vražde novinára sme nekomunikovali svoj príbeh. Toto už musí skončiť. Na každý útok, musíme mať dosť sily odpovedať legálnymi prostriedkami,“ vyzval Fico s tým, že štandardné médiá rezignovali na základnú povinnosť informovať.





„Nepochopili, že ich jedinou cestou je absolútna dôveryhodnosť. Teraz by mal človek siahnuť po štandardných médiách, aby dostal pravdivý obraz o spoločnosti. Tu už nejde o propagandu, ale lož ako vykresľovať Slovensko ako čiernu dieru,“ povedal. Médiám vyčítal informovanie o kauze Gorila, ktorá je podľa neho morálne zlyhanie druhej vlády Mikuláša Dzurindu. Médiám vytkol aj kauzu únosu Vietnamca.





„Ukázalo sa, že Slovensko na žiadnom skutku neparticipovalo. Kto sa ospravedlní Kaliňákovi a očierneným policajtom. Nič, zostala pachuť, lebo každý má zakorenené, že SR unieslo Vietnamca a zodpovedá za to Kaliňák,“ povedal. Tretia lož médií sa podľa Fica týka vraždy dvoch mladých ľudí.





„Médiá podsunuli, že ich zavraždila talianska mafia. Že vláda zodpovedá za smrť novinára a jeho priateľky. Vyšetrovanie ukázalo, že to bola totálna lož. Falošný príbeh spôsobil takmer pád vlády. Ulica bola oklamaná. Keby som ja bol mladý a od rána do mňa hustia, že vláda zavraždila novinára cez mafiu, tiež by som šiel na ulicu,“ vyhlásil predseda Smeru. Týmto tlakom sa médiá podľa Fica snažia zastrašiť Smer.

Právo na odpoveď verejných činiteľov

Fico avizoval, že treba sa vrátiť k právu na odpoveď verejných činiteľov. Novým opatrením by malo byť aj to, že vydavateľ bude musieť niesť zodpovednosť za diskusie pod článkami. „Nemôžu byť anonymné,“ dodal.





Fico tvrdí, že s premiérom Petrom Pellegrinim našli mechanizmus ako fungovať. „Tento tandem má zmysel. Chcem Ti zagratulovať k našej, Tvojej vláde, máš podporu štruktúr. Jediné, o čo Ťa prosím, hovorte viac o Smere. Ste zaťažení množstvom práce vo vláde, ale ste členmi tejto strany. Napíšte si na papiere Smer-SD. Ľudia to potrebujú počuť. Vy ste náruč. Inú nemáme,“ povedal Fico na záver Pellegrinimu.

