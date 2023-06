Smer sa chystá vyhrať najbližšie voľby, na decembrovej schôdzi parlamentu bude opäť žiadať zmenu ústavy (video)

17.11.2021 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) bude na decembrovej schôdzi parlamentu opäť iniciovať zmenu ústavy, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie.

Ak koalícia nedovolí novelizovať ústavu, strana začne s petičnou akciou na vyhlásenie referenda. Na pracovnom sneme Smeru-SD to vyhlásil jeho predseda Robert Fico. „Smer chce zmenu vlády demokratickou a ústavnou cestou,“ povedal.

„Máme vracajúcich sa sympatizantov a voličov, pracovitý a disciplinovaný poslanecký klub a stabilné vedenie strany,“ uviedol a dodal, že „my sme tu a ideme vyhrať ďalšie parlamentné voľby".

O Smere-SD povedal, že je sociálnodemokratická, protifašistická a proeurópsky orientovaná strana. „Toto dáva jasný rámec pre naše povolebné rozhodnutia,“ zdôraznil. Podľa Fica bez ohľadu na 11 poslancov, ktorí opustili Smer-SD, najprirodzenejšou je spolupráca Smeru-SD a strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD). „Išlo by o najlepšiu alternatívu pre Slovensko,“ poznamenal.

Pellegriniho Hlas trvá na zmene ústavy, prezidentku vyzýva k zvolaniu okrúhleho stola

Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) vyzvala prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby zorganizovala okrúhly stôl predstaviteľov parlamentných politických strán k zmene ústavy pre referendum o predčasných voľbách.





Zároveň vyzvala lídrov koaličných strán, aby splnili svoje sľuby a umožnili zmenou ústavy čo najskoršie konanie referenda.





Ako vysvetlila v tlačovej správe hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková, Hlas-SD považuje zmenu ústavy za jedinú cestu, ako dospieť k referendu a naplniť práva 600-tisíc občanov, ktorí oň požiadali.





„Je hanbou, že 32 rokov po Novembri sa ľudia márne domáhajú svojho základného ústavného práva. Vyzývame preto pani prezidentku, aby tak, ako prejavila starosť o ústavnú čistotu referenda, dnes prejavila starosť o právo pol milióna občanov Slovenskej republiky, ktorí o toto referendum právoplatne požiadali.

Vyzývame vládu, aby bezodkladne podala do legislatívneho procesu zmenu ústavy, ktorá referendum umožní. Po uplynutí polročnej lehoty už nie je priestor na žiadne ďalšie výhovorky,“ povedal líder strany a poslanec Národnej rady SR Peter Pellegrini na stredajšej tlačovej besede pred prezidentským palácom.

Obáva sa, že sa spoločnosť dočká ďalšieho hnevu a sklamania u ľudí, ak im nebude umožnené vyjadriť svoj postoj v referende.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.