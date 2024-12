Smer a Hlas robia podľa Foltina divadlo na naťahovanie rozpravy, Fico by začal za mrežami spievať ako škovránok

2.5.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanec Roman Foltin (SaS) vyzval poslancov Smeru-SD a Hlasu-SD, aby nenaťahovali rozpravu o Robertovi Ficovi. "Padni komu padni, rozprávali poslanci opozície kedysi.

Teraz robia obštrukcie a divadlo len pre to, aby naťahovali rozpravu. Dokonca vystupujú aj takí poslanci, čo v živote neprehovorili. Je to až komické. Vyzývam ich, aby s tým prestali a dali voľný priechod spravodlivosti," napísal Foltin na sociálnej sieti. Reagoval tak na diskusiu parlamentu o žiadosti Generálnej prokuratúry SR vydať súhlas s väzobným stíhaním poslanca Fica (Smer-SD).

„Fico sa bojí a boja sa aj jeho verní poslíčkovia, poslanci. Nehovorím len o smerákoch, ale aj o hlasákoch. Vlastne momentálne medzi nimi nie je žiaden rozdiel. Boja sa aj jedni a aj druhí, pretože vedia, že ak ich ,šéf’ skončí v base, začne spievať ako taký škovránok. Až potom by sme všetci len videli, čo všetko s Ficom napáchali a kde sa čo pokradlo. A nespieval by len Fico, ale aj iní, ktorí sedia za mrežami a tajne dúfajú, že keď sa Smer dostane k moci, všetkých prepustia,“ uviedol poslanec Foltin.

Remišová nešetrila kritikou na Smer-SD, stranu prirovnala k HZDS a z Fica je Mečiar v tej najhoršej podobe

Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) už nenosí masku demokratickej strany.

Ukazuje už len tvár nenávisti, strachu a pomsty, ktorá sa chystá pochovať Slovensko. Podobne ako Mečiarovo Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) pred mnohými rokmi. Na sociálnej sieti to napísala predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Upozornila na nedeľné prvomájové podujatie Smeru-SD v Nitre.

Označila ho za „nechutné divadlo“ politikov Smeru-SD, ktoré podľa nej ukázalo, čo čaká Slovensko, ak by sa Smer-SD a Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) dostali k moci. „Vulgarizmy na adresu prezidentky, vyhrážky vláde, podnecovanie agresivity. Muža s fotkou Jána Kuciaka, ktorého zavraždili za vlády Smeru-SD a Fica, musela chrániť pred davom polícia,“ uviedla Remišová.

Zo Smeru-SD je podľa Remišovej nové HZDS a z Fica je plnohodnotný Vladimír Mečiar v tej najhoršej podobe. „Už sa ani neskrývajú, je to rovnaké paktovanie s mafiou, krytie mafie, strach pred spravodlivosťou a podnecovanie agresivity a nenávisti v celej našej krajine. Je hanba, ako sa na celé toto divadlo pozerala napríklad aj žena, europoslankyňa, keď jej kolegovia podnecovali vulgárne urážanie prezidentky a ďalších politikov. Hrať sa v europarlamente na demokratov a na Slovensku nechať svojich partajníkov vulgárne vykrikovať na ženu, prezidentku Slovenskej republiky, je úbohé pokrytectvo,“ napísala Remišová.

Fico vyzval vládu a prezidentku „nech sa zaradia do múdrych krajín Európskej únie, nie sprostých“

Slovensko sa ešte môže podľa predsedu strany Smer – sociálna demokracia Roberta Fica zaradiť medzi múdre krajiny Európskej únie (EÚ). Na to by sme však podľa neho museli mať inú vládu a hlavu štátu.

Informoval o tom vedúci tlačového oddelenia strany Smer-SD Ján Mažgút v tlačovej správe.

Oni rozkladajú hodnoty

Slovenská vláda sa za posledných niekoľko mesiacov vzdala protivzdušnej ochrany. Medzitým minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) prijal podľa Fica závažné rozhodnutie, ktoré sa týka zmeny pohlavia mužov a žien.





„Oni rozkladajú vnútornú bezpečnosť štátu, oni odovzdávajú bezpečnosť toho štátu do rúk cudzích ľudí. Oni rozkladajú hodnoty. Veď my sme ľavicová strana, ja rešpektujem aj sexuálne menšiny, hoci viete, že to nie je nejaká prioritná téma pre nás,“ uviedol Fico.





Za najvážnejšiu však považuje tému energetickej bezpečnosti. Naša vláda podľa jeho slov dostala pokyn od Spojených štátov amerických, že Slovensko sa musí pridať k tým štátom EÚ, ktoré budú chcieť ako sankciu zastaviť odber ruskej ropy a ruského plynu.

My nie sme Ukrajinci

„Prvý prišiel minister hospodárstva, ktorý povedal, že bude v detskej izbe vyšraubovať žiarovky, aby mu dieťa nesvietilo v izbe. Vynikajúci nápad hodný 21. storočia. Potom prišla pani Remišová, pravdepodobne otužuje niekde v zime, hovorí, že treba znižovať teploty v izbách,“ podotkol predseda Smeru.

"Najnovšie odporúčania však prinieslo ministerstvo hospodárstva ako šetriť pri varení, pri pečení a pri chladničke. Zároveň sa vládni činitelia pridali k myšlienke, že nebudú rešpektovať návrh Ruska, aby Slovensko platilo za plyn v rubľoch. My nie sme Ukrajinci a Ukrajinci nebojujú za nás. My s touto vojnou na Ukrajine nič nemáme. Ako politická strana Smer – sociálna demokracia sa predovšetkým staráme o životnú úroveň na Slovensku a o to, aby ľudia mali čím kúriť, aby mali teplú vodu, aby svietili a aby za to platili primerané ceny, ktoré si môžu dovoliť zo svojich platov. Preto vyzývame vládu Slovenskej republiky a vyzývame prezidentku, nech sa zaradia do múdrych krajín Európskej únie, nie sprostých. Nech prestanú počúvať pokyny a rozkazy zo Spojených štátov a nech nájdu také riešenie, aby Slovensko bola krajina, ktorá naďalej bude zásobovaná tak plynom, ako aj ropou,“ uzavrel Fico.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.