Sme rodina nepozerá na to, kto aký zákon predkladá. Kollár chce chrániť rodiny i starých ľudí

BRATISLAVA 29. decembra (WebNoviny.sk) – Hnutie Sme rodina sa podľa predsedu Borisa Kollára jasne vyhraňuje voči každej politickej strane. Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA, hnutie je hodnotovo na pravej strane politického spektra, ale principiálne je stredoľavá strana.

Odmietajú ideu LGBTI

„HZDS alebo Smer, to sú strany pre boháčov, pre horných desaťtisíc ľudí. Pre Výbohov a Širokých, Poórov. Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a hlavne strana Sloboda a Solidarita sú pre šikovných 500-tisíc podnikateľov, ktorí si vedia aj v zlom období pomôcť sami. Ale potom tu máme päť miliónov ľudí, ktorí si nie vždy vedia pomôcť a my sa orientujeme práve na nich,“ vyhlásil Kollár, podľa ktorého hnutie má svoju vlastnú politickú líniu.

„Máme vlastné veci, ktoré chceme presadiť. To je ochrana rodiny. Absolútne odmietame ideu LGBTI, alebo nechrániť rodinu, priniesť sobáše homosexuálnych párov, adopcie. Toto všetko odmietame,“ zdôraznil.

Ľudí chce hnutie Sme rodina vymaniť z finančného otroctva cez exekučnú amnestiu. „Chceme presadiť, aby matky s deťmi a dôchodcovia nemuseli platiť doplatky za lieky. Máme viacero tém, ktoré chceme presadzovať a z nich neustúpime,“ povedal. Pri zostavovaní budúcej vlády budú o nich rokovať. „Kto nám ich umožní, s tým pôjdeme do vlády,“ dodal Kollár.

Stúpajúca tendencia v prieskumoch

V prieskumoch verejnej mienky hnutie Sme rodina podľa Kollára postupne stúpa. To považuje za výsledok, ako v politike tri roky konajú.

„V prvom rade je to princíp, že ak niekomu niečo sľúbim, tak to aj dodržím. Sme rodina pomáha. Podáva zákony, ktoré majú snahu pomôcť čo najväčšiemu počtu ľudí. Chceme chrániť rodiny, deti, starých ľudí, sociálne ohrozené vrstvy. My sa nepozeráme na to, kto aký zákon predkladá, ale čo predkladá. Ak to môže pomôcť ľuďom, je nám jedno, či to predkladá Kotleba, alebo Fico, alebo Sulík, alebo Matovič. My nepolitikárčime, ak ide o ľudí,“ zdôraznil Kollár, podľa ktorého ľudia cítia, či to myslí politik úprimne, alebo pomoc chce len hrať.

„Máme dosť politických strán, za ktorými stoja oligarchovia, sponzori a potom tieto strany vytvárajú zákony a kradnú pre týchto oligarchov. Keď už sú vo veľkých problémoch, vyrábajú sociálne balíčky. Ľudia tomu však už prestávajú veriť. Cítia, keď robíte niečo zo srdca alebo to len hráte,“ dodal.

