Službu Google Street View plánujú aktualizovať, po celom Slovensku budú jazdiť špeciálne autá

Služba Street View bude aktualizovaná, po celom Slovensku tak budú jazdiť špeciálne autá. Informovala o tom spoločnosť Google a vysvetlila, že okolie v mestách sa časom mení, a preto je dôležité aktualizovať dáta.

Výsledkom tak bude, že Mapy Google budú ukazovať presné, aktuálne, a teda aj užitočné informácie. Po Slovenských mestách budú jazdiť v jarných a letných mesiacoch špeciálne autá, ktoré zachytávajú panoramatické snímky.

Služba Street View na všetkých kontinentoch

„Street View autá bude možné vidieť v mestách po celom Slovensku vrátane Bardejova, Košíc, Spišskej Novej Vsi, Nitry, Nových Zámkov, Komárna, Banskej Štiavnice, Brezna, Zvolena, Levoče, Ružomberka, Čadce, Bratislavy a ďalších,“ informovala spoločnosť.

Služba Street View sa dostala na všetky kontinenty a zachytila už vyše 280 miliárd snímok vo viac ako 100 krajinách sveta. Používateľa na Street View nájdu aj snímky z atraktívnych či nedostupných miest, napríklad z Amazónie, Antarktídy, Machu Pichu, Veľkého kaňonu, Benátok, Eiffelovej veže, Burj Khalifa a tiež z Medzinárodnej vesmírnej stanice.





Manažérka Googlu pre Čechy a Slovensko Iva Fialová spresnila, že od spustenia služby na Slovensku v roku 2012 snímky aktualizovali už niekoľkokrát.

Kultúrne a historické pamiatky

„Zameraním tohtoročného snímania budú najmä mestské a medzimestské komunikácie,“ doplnila. Podľa informácií Googlu sú populárnymi lokalitami na slovenskom Street View najmä kultúrne a historické pamiatky, ako napríklad Spišský hrad, Bratislavský hrad, Dóm svätej Alžbety či Oravský hrad a nechýbajú ani krásy prírody ako Štrbské pleso, Popradské pleso, Jaskyňa Domica, Ochtinská aragonitová jaskyňa či Národný park Slovenský raj a Pieninský národný park.

Spoločnosť ubezpečila, že maximálne dbá na ochranu súkromia, a preto sú snímky vyhotovované technológiou, ktorá rozmazáva tváre a poznávacie značky áut. „Street View ponúka funkciu dodatočného rozmazania snímok (jednotlivca, auta, domu a pod.), o ktoré je možné požiadať stlačením tlačidla „Nahlásiť problém“ v pravom dolnom rohu ľubovoľného obrázka,“ doplnila spoločnosť Google.

Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.