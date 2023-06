Slovinsko zaradilo Slovensko na oranžový zoznam, ale negatívny test na COVID-19 nie je potrebný

19.10.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská republika je zaradená do slovinského oranžového zoznamu (krajiny so slabšou epidemiologickou situáciou), napriek tomu sa na Slovensko vzťahuje výnimka, na základe ktorej pri vstupe do Slovinska nie sú zavedené žiadne karanténne opatrenia a nie je potrebné sa preukázať negatívnym testom na COVID-19. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.

Test len z krajín EÚ

Ako ďalej priblížil rezort diplomacie, vstup do Slovinskej republiky bez nutnosti absolvovania karantény a predloženia testu na COVID-19 je možný aj z ostatných krajín, ktoré sú uvedené na oranžovom (platí iba pre členské krajiny EÚ) a zelenom zozname. Osoby prichádzajúce z týchto krajín musia byť v nich v posledných 14 dňoch.

Osoby prichádzajúce do Slovinskej republiky z krajiny, ktorá je na červenom zozname, môžu vstúpiť do Slovinska bez nutnosti absolvovania karantény, pokiaľ predložia na hraničnom prechode potvrdenie o negatívnom výsledku PCR testu na COVID-19, ktorý nie je starší ako 48 hodín a bol vykonaný v krajine EÚ, alebo v krajine schengenského priestoru.

Chorvátsko je v žltom zozname

Pri vstupe a výstupe z a do Slovinskej republiky sú pre občanov Slovenskej republiky otvorené hraničné priechody medzi Slovinskom a Rakúskom Karavanke – Karawankentunnel, Ljubelj – Loibltunnel, Šentilj (diaľnica) – Spielfeld (diaľnica). Pre medzinárodnú železničnú dopravu je otvorený iba hraničný prechod Šentilj – Spielfeld (Eisenbahn).

Ostatné železničné hraničné prechody sú povolené iba pre občanov Slovinska a Rakúska. Otvorené hraničné priechody medzi Slovinskom a Talianskom sú Vrtojba - St. Andrea, Fernetiči - Fernetti, Škofije - Rabuiese a Krvavi potok - Pesse.

Medzi Slovinskom a Maďarskom sa dá prejsť cez Dolga vas – Redics a Pince (diaľnica) – Torniyszentmiklos (diaľnica). Otvorené sú všetky hraničné priechody medzi Slovinskom a Chorvátskom pre medzinárodnú dopravu, ako aj pre malý pohraničný styk (nie sú určené pre medzinárodnú dopravu).

„Slovenská republika zaradila Slovinsko na žltý zoznam krajín (menej rizikové krajiny), pre ktorú platí uvoľnený hraničný režim, to znamená, že naďalej pri návrate zo Slovinska na Slovensko platí voľný prechod cez hranice bez predloženia negatívneho testu na COVID-19, ako aj povinnosti absolvovať karanténu,” doplnilo ministerstvo na webovej stránke.

