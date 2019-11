Slovenským tenistkám žreb neprial, v Pohári federácie ich čakajú ťažké súperky

LONDÝN 24. júla (WebNoviny.sk) - Tenisové reprezentantky Lotyšska budú súperkami Sloveniek v 1. kole II. svetovej skupiny Pohára federácie družstiev žien (9. - 10. februára 2019).

Utorňajší žreb v londýnskej centrále Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) rozhodol aj o tom, že sa duel uskutoční v krajine na Pobaltí.

Slovenky boli nasadené

Slovenský tím bol podľa postavenia vo fedcupovom renkingu krajín ITF medzi nasadenou štvoricou spolu so Švajčiarskom, Holandskom a Japonskom. Ako súperi prichádzali okrem Lotyšska do úvahy aj Kanada, Taliansko a Španielsko. V prípade posledných dvoch menovaných by hralo Slovensko doma, proti Kanade by s určitosťou nastúpilo vonku.



"Londýnsky žreb nám prisúdil najťažšieho možného súpera. Ostapenková a Sevastovová sú hráčky z najlepšej svetovej dvadsiatky a Lotyšsko je doma jednoznačným favoritom zápasu. Náš tím má šancu na víťazstvo vtedy, ak nastúpime v najsilnejšom možnom zložení a hráčky podajú výkon na hranici svojich možností," povedal pre agentúru SITA generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu (STZ) Igor Moška.

V lotyšskom tíme aj Ostapenková

História fedcupových stretnutí si nepamätá konfrontáciu Slovenska a Lotyšska. Tenistky z Pobaltia boli od roku 1995 až doteraz nepretržite súčasťou viacerých výkonnostných skupín v rámci euro-africkej zóny Pohára federácie.

Vo februári tohto roka si však vybojovali miestenku do play-off o účasť v II. svetovej skupine a v Chanty-Mansijsku porazili Rusko 3:2 na zápasy. Rebríčkovo najvyššie postavenou lotyšskou hráčkou je v súčasnosti Jelena Ostapenková, ktorej patrí v poradí WTA 11. priečka. Anastasija Sevastovová figuruje na 20. pozícii. Zvyšok výberu sa nachádza mimo svetovej dvojstovky.

Slovenky zostali v II. svetovej skupine Fed Cupu po tom, ako v apríli podľahli Bieloruskám 2:3 v minskom play-off o najlepšiu osmičku. Predtým vo februárovom prvom kole druhej úrovne Pohára federácie zdolali na domácej pôde v Bratislave Rusko pomerom 4:1. Výber Mateja Liptáka hral naposledy medzi elitou ešte v roku 2014.

Okrem žrebu prvého kola II. svetovej skupiny sa v Londýne uskutočnilo aj losovanie dvojíc úvodného kola medzi ôsmimi najlepšími ženskými tímami planéty. Obhajkyne minuloročného prvenstva Američanky nastúpia proti Austrálčankám, finalistky aktuálnej edície Fed Cupu Češky si zmerajú sily s Rumunkami. Súperkami Bielorusiek budú Nemky a Francúzky vyzvú Belgičanky.

Pohár federácie 2019 žreb 1. kola II. svetovej skupiny Lotyšsko - Slovensko Švajčiarsko - Taliansko Holandsko - Kanada Japonsko - Španielsko žreb 1. kola svetovej skupiny Česko - Rumunsko Belgicko - Francúzsko Nemecko - Bielorusko USA - Austrália Pozn. bude sa hrať 9. - 10. februára 2019

