Slovenským strelcom sa na európskych hrách nedarilo, stolní tenisti postúpili v mixe do semifinále

MINSK 24. júna (WebNoviny.sk) - Po štvrtom dni na II. európskych hrách v Minsku zostáva na slovenskom konte jediný cenný kov - striebro Jána Volka v behu na 100 m. Pondelkový program vzbudzoval nádeje na rozšírenie zbierky, keďže v akcii boli aj strelecké medailové nádeje, vrátane obhajcov zlata spred štyroch rokov.

Zuzana Rehák Štefečeková s Erikom Vargom však tentoraz zostali v tímovom mixe v trape ďaleko za najvyššími priečkami. Úradujúci majstri sveta v tejto disciplíne skončili výkonom 124 terčov až na 17. mieste. O niečo lepšie si v kvalifikácii počínali Jana Špotáková a Marián Kovačócy, ktorých so súčtom 127 terčov klasifikovali na 13. pozícii. Na postup do bojov o medaily bolo v pondelkovej kvalifikačnej časti súťaže potrebné dosiahnuť aspoň 135 bodov.

Pištej s Balážovou sú najvyššie nasadení

Úspešne si počínal Patrik Jány, ktorý bol finalistom súťaže mužov vo vzduchovej puške 60. Jány dosiahol v pondelkovej kvalifikácii 627,8 bodu, čo mu stačilo na šieste miesto. Najlepšie zvládol záverečnú položku, v ktorej dosiahol skóre 105,3 bodu. Vo finále bol eliminovaný po dvoch kolách so súčtom 144,5 bodu. Obsadil konečné siedme miesto, keď zdolal len Holanďana Petra Hellenbranda. V tesnom súboji o zlato sa tešil z víťazstva Izraelčan Sergej Richter, ktorý o 0,8 bodu zdolal Rusa Sergeja Kamenského.

Vo víťaznom ťažení pokračujú v bieloruskej metropole stolní tenisti Ľubomír Pištej a Barbora Balážová, ktorí úspešne zvládli aj svoj druhý zápas v miešanej štvorhre, v ktorej sú najvyššie nasadeným párom. V pondelok predpoludním si poradili so Španielmi Álvarom Roblesom a Galiou Dvorakovou 3:0 na sety (7, 12, 5) a postúpili už do semifinále. Od zisku medaily ich delí jedno víťazstvo, no v hre je tiež olympijská miestenka určená pre celkových víťazov. V utorok nastúpia zverenci trénera Jaromíra Truksu proti nemeckým trojkám "pavúka" mixu Patrickovi Franziskovi a Petrisse Soljovej. Bez ohľadu na výsledok, budú v utorok bojovať o medailu, keďže na EH sa hrá aj o 3. miesto.

Randl nedosiahol ťaženie k medaile

“Náš pár bol počas celého zápasu dobre koncentrovaný. Predpokladal som, že Španieli dnes budú hrať lepšie, ale boli nervózni a Dvoraková hrala slabo. Veľmi dôležitý bol druhý set, v ktorom naši museli o víťazstvo zabojovať a vyšiel im až štvrtý setbal. Potom už bol zápas jasný a tretí set sa v podstate len dohrával," zhodnotil pre olympic.sk tréner Jaromír Truksa, ktorého zverenci zatiaľ nepustili súperom ani set. Spokojnosť neskrýval ani Pištej. "Hráme dobre, ale stále nás delia dva kroky. Som rád, že sa nám v Minsku darí lepšie než na predošlých turnajoch. Dve víťazstvá 3:0 tu máme na konte len my," skonštatoval slovenský reprezentant.

Poradil si síce s Nemcom Eduardom Trippelom aj Talianom Nicholasom Mungaiom, ale vo štvrťfinále bol nad jeho sily Li Kochman z Izraela a v následnej repasáži aj Brit Frazer Chamberlain. Napokon obsadil celkové siedme miesto. Petrovi Žilkovi nevyšiel v Minsku hneď prvý zápas v kategórii do 90 kg, v pondelok predpoludním podľahol domácemu reprezentantovi Jegorovi Varapajevovi.

Slovenský lukostrelec Vladimír Hurban ml. neprešiel v olympijskom luku mužov cez prvé kolo eliminácie, v ktorom podľahol Španielovi Danielovi Castrovi Barcalovi 4:6. V konečnej klasifikácii obsadil 33. priečku. Hurban ml. sa po úvodných dvoch prehraných setoch dokázal vrátiť späť do zápasu, vyrovnal skóre na 4:4, ale v rozhodujúcom sete súperovi podľahol. O postupujúcom rozhodol posledný výstrel, v ktorom Slovák zasiahol osmičku a Španiel desiatku.





