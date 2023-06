Slovenským nemocniciam by mohli prísť pomôcť v boji s COVID-19 nórski lekári, ktorí vyštudovali v Martine

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v pondelok na sociálnej sieti informoval o tom, že slovenským zdravotníkom príde so skríningovým testovaním pomôcť 200 poľských lekárov a sestier. Nebudú zrejme jediní.

Europoslanec Michal Šimečka (PS) sa s Guri Melbyovou, nórskou ministerkou školstva, rozprával o výpomoci nórskych lekárov. Tí by nám mali prísť pomôcť najmä v boji proti ochoreniu COVID-19.

Málo známym faktom je, že v posledných rokoch na Slovensku vyštudovali medicínu stovky nórskych lekárov. Práve niektorí z nich by mali posilniť personál v slovenských nemocniciach. S testovaním však pomôcť zrejme nestihnú.

Šikovné Nórsko

Nórsko dlhodobo patrí ku krajinám, ktoré pandémiu zvládajú výrazne lepšie ako väčšina sveta. Na jar dokonca vyslali lekárov do pandémiou nového koronavírusu ťažko postihnutého Talianska.





Dobrou správou podľa Šimečku je aj to, že Európska únia by vedela pokryť až 75 percent nákladov zahraničnej pomoci. Myšlienke sú naklonení aj zástupcovia Univerzity Komenského a vedenie mesta Martin.

„Práve na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine študuje medicínu každý rok niekoľko desiatok mladých Nórov a Nóriek. V meste aj na škole s nimi majú vynikajúce skúsenosti,“ vysvetľuje Šimečka.





V závislosti od počtu lekárov, ktorí by prišli a od potrieb konkrétnych nemocníc na Slovensku, by nórski lekári mohli pomôcť aj inde, ako len v okolí Martina. „Sú to často skúsení, kvalifikovaní lekári, ktorí si svoje miesto dokážu zastať kdekoľvek,“ dodal europoslanec.

Prelom januára a februára

Na Jesseniovej fakulte odpromovalo už vyše 500 absolventov z Nórska, ktorí v rámci štúdia praxovali v našich nemocniciach. Preto podľa Šimečku dôverne poznajú stav slovenského zdravotníctva.





Europoslanec v uplynulom týždni hovoril s ministrami oboch vlád, s nórskym veľvyslancom na Slovensku, aj s odborníkmi z krízového štábu a Európskej komisie (EK). Pomoc by sa tak dala zrealizovať už na prelome januára a februára 2021.

„Už po neformálnom sondovaní Nórsko-slovenskou obchodnou komorou v Oslo sa dokonca hlásia prví záujemcovia, nórski lekári, absolventi našej Jesenniovej lekárskej fakulty UK v Martine,“ uviedol pre portál vZdravotníctve.sk Šimečka.

Je to v rukách vlády

V minulosti už mal podobný nápad s pomocou od lekárov zo zahraničia aj minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO), premiér sa však vtedy vyjadril v tom zmysle, že všetky krajiny majú problém s nedostatkom zdravotníkov.





Napriek tomu Šimečka verí, že vláda tento projekt s nórskou stranou zrealizuje. „Všetci si uvedomujú, že naše nemocnice budú napriek klesajúcej krivke infekcií ešte dlho mimoriadne preťažené, a zíde sa im každá pomoc,“ dodal.





Skonštatoval tiež, že od istého bodu sú možnosti europoslanca limitované a je to „v rukách vlády“. Mechanizmus civilnej ochrany EÚ, ktorého je Nórsko súčasťou a cez ktorý by sa projekt dal financovať, je pritom v tomto smere podľa Šimečkových slov maximálne flexibilný.

Prínos pre nemocnice

Nakoľko k realizácii celého projektu sú potrebné ešte dva kroky, a to oficiálna žiadosť zo strany Slovenska a jej prijatie zo strany Nórska, portál vZdravotníctve.sk oslovil Ministerstvo zdravotníctva SR, či už v tomto smere koná.





„Ministerstvo víta tento druh iniciatívy. Takáto pomoc by mohla byť prínosom pre naše preťažené nemocnice. Aktuálne sme v kontakte s pánom europoslancom Michalom Šimečkom. O podrobnostiach budeme informovať,“ odpovedala Zuzana Eliášová, hovorkyňa rezortu.





Najčastejšie otázky o očkovaní proti COVID-19. Kedy na mňa príde rad a môžem vakcíny kombinovať?



Kto by sa proti COVID-19 nemal očkovať? Lekárka vysvetlila, čo môže vakcína Comirnaty spôsobiť



Konečne vieme, ako dlho bude účinkovať vakcína proti COVID-19. Aspoň tá od Moderny







Kedy sa Slovensko zotaví z pandémie? Podľa futurológa Klinca jeden zo scenárov je, že nikdy







Čo nám lockdown vzal: Návrat do normálu môže byť náročný pre dospelých, deti aj zvieratá, tvrdí psychologička



Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Hlas-SD a Progresívne Slovensko vylúčili spoluprácu s extrémistickými stranami

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.