Slovenských futbalistov do 21 rokov čaká žreb kvalifikácie na ME, postupový kľúč je neúprosný

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov sa v utorok predpoludním dozvedia mená súperov v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy 2021. Šampionát tejto vekovej kategórie sa uskutoční v Maďarsku a Slovinsku. Pri žrebe eliminácie vo švajčiarskom sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) v Nyone bude osobne prítomný aj tréner SR "21" Adrián Guľa.

O záverečný turnaj bude bojovať 53 tímov, ktoré v utorok rozdelia do deviatich skupín. Mužstvá sú podľa rebríčka v šiestich výkonnostných košoch, mladí Slováci sú v druhom spolu s Rakúšanmi, Švédmi, Belgičanmi, Poliakmi, Rumunmi, Čechmi, Holanďanmi a Izraelčanmi. Hrať sa bude v deviatich kvalifikačných skupinách: ôsmich šesťčlenných a jednej päťčlennej. Z nich na záverečný turnaj do Maďarska a Slovinska postúpia len víťazi a jediný ďalší tím z baráže. Desať kvalifikovaných doplnia dvaja hostitelia. Znamená to, že na ME 2021 si zmeria sily dovedna dvanásť tímov.

Príprava hráčov pre A-tím

"Postupový kľúč je neúprosný. My však chceme zabojovať o postup a zároveň chceme pripravovať hráčov aj pre A-tím," cituje oficiálna internetová stránka Slovenského futbalového zväzu slová kouča slovenskej "dvadsaťjednotky" Adriána Guľu. Pre bývalého trénera Žiliny a Trenčína to bude premiérový žreb na reprezentačnej úrovni.

Pred utorňajším losovaním nemá "svoje" tímy, ktoré by si želal. "To si dopredu nevyberiete. V každom koši sa nájdu nároční súperi. Ideálna skupina bude taká, z ktorej postúpime na šampionát,“ skonštatoval Guľa pre web futbalsfz.sk. Už pred žrebom je isté, že sa v jednej skupine nestretnú Španielsko s Gibraltárom a Kosovo so Srbskom.

Guľa absolvoval stáž v Neapole

Po novembrovom asociačnom termíne, počas ktorého jeho zverenci odohrali dva prípravné duely v Portugalsku (1:3 a 1:2), tréner Guľa absolvoval stáž v Neapole. "Keďže máme v zahraničí vynikajúcich hráčov, existuje možnosť nakontaktovať sa cez nich na mimoriadne zaujímavých ľudí. Ja som sa rozhodol, že by som chcel spoznať pohľad na futbal tak úspešného človeka, ako je Carlo Ancelotti, ktorý momentálne pôsobí v klube, kde hrá geniálny slovenský futbalista. Mal som šťastie, cez Mareka Hamšíka a prostredníctvom agenta Martina Petráša sa napokon uskutočnila moja krátka stáž v Neapole," uviedol 43-ročný rodák z Novák.

Počas tréningov SSC Neapol bol priamo na ihrisku vedľa trénera "partenopei" Ancelottiho. "Vysvetľoval nám, aké robia cvičenia a prečo ich robia. Bol som zvedavý, aký transfer z tréningu sa hráčom podarí urobiť do zápasu v Bergame s Atalantou. Pozrel som si ho a skutočne sa tam objavili viaceré prvky z tréningov, ktoré som predtým videl na vlastné oči,“ uviedol Guľa, na ktorého skúsený taliansky kormidelník urobil veľký dojem: "Bolo úžasné, že sa pri nás pristavil taký skúsený a renomovaný futbalový odborník. Vysvetľoval nám presne tie veci, ktoré sme chceli vedieť. Komunikácia s ním nielenže splnila účel návštevy, ale jednoznačne prevýšila akékoľvek očakávania."

Nasadenie do výkonnostných košov pred žrebom kvalifikácie o postup na futbalové majstrovstvá Európy 2021 hráčov do 21 rokov do Maďarska a Slovinska: 1. kôš: Nemecko, Anglicko, Španielsko, Portugalsko, Dánsko, Francúzsko, Taliansko, Srbsko, Chorvátsko 2. kôš: Rakúsko, Švédsko, Belgicko, Slovensko, Poľsko, Rumunsko, Česko, Holandsko, Izrael 3. kôš: Grécko, Ukrajina, Nórsko, Rusko, Turecko, Island, Wales, Švajčiarsko, Čierna Hora 4. kôš: Bulharsko, Fínsko, Írsko, Gruzínsko, Kosovo, Škótsko, Macedónsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina 5. kôš: Severné Írsko, Albánsko, Moldavsko, Litva, Kazachstan, Lotyšsko, Azerbajdžan, Arménsko, Cyprus 6. kôš: Luxembursko, Malta, Estónsko, Faerské ostrovy, Gibraltár, Andorra, San Maríno, Lichtenštajnsko

