Slovenský reprezentant Robert Mak verí, že si vybojuje miesto v Zenite Petrohrad

PETROHRAD 19. júla (WebNoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant Róbert Mak robí v letnej príprave ruského klubu Zenit Petrohrad všetko pre to, aby si v tvrdej konkurencii získal miestenku v kádri mužstva Sergeja Semaka na ročník 2018/2019.

"Pracujem a snažím sa ukázať všetko, čo na ihrisku dokážem urobiť. Rozhodnutie bude na trénerovi. On je hlavná osoba v tíme," vyhlásil 27-ročný Bratislavčan v interview pre web matchtv.ru.

Chcem byť silnejší

Mak prestúpil do "Benátok severu" po úspešných ME 2016 vo Francúzsku a mimoriadne vydarenom pôsobení v gréckom mužstve PAOK Solún. V tom istom klube v minulej sezóne hosťoval, keďže sa nevošiel do plánov vtedajšieho kouča Zenitu Roberta Manciniho, ktorý medzičasom presedlal ku kormidlu talianskej reprezentácie. Rýchlonohý Slovák cíti, že je momentálne silnejší než v čase, keď do Ruska prichádzal prvýkrát.

"V uplynulej sezóne som chcel hrať čo najviac zápasov a vďaka hosťovaniu sa mi to aj podarilo. Dúfam, že som sa vrátil do Zenitu silnejší než v období, keď som doň prestúpil. Pevne verím, že 29. júla (Zenit vtedy vstúpi do nového ročníka ruskej Premier League duelom v Krasnojarsku, pozn.) budem v plnej bojovej pohotovosti," doplnil Róbert Mak, ktorý prezradil, že v petrohradskej šatni si najlepšie rozumie s brankárom Jurijom Lodyginom

