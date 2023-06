Slovenský raj a Spiš sa pripravujú na reštart, očakávajú najmä domácich turistov

Turistické zariadenia v Slovenskom raji a na južnom Spiši sa pripravujú na reštart. Predpokladajú, že aj počas tohtoročnej letnej sezóny bude hrať prím domáci turizmus.

Martin Pižem z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Slovenský raj & Spiš pre agentúru SITA potvrdil, že aj v tomto regióne sú zariadenia služieb cestovného ruchu, ktoré komplikované obdobie spojené s pandémiou koronavírusu neustáli a boli nútené ukončiť činnosť.

Podľa jeho slov aj rozbeh súčasných zariadení po uvoľnení opatrení bude pomalší a postupný. S tým môže podľa neho súvisieť tiež ponuka služieb, ktorá zo začiatku nemusí byť na rovnakej úrovni ako v období pred koronakrízou.

Návštevnosť výrazne poklesla

V Slovenskom raji a na južnom Spiši podobne ako v iných turistických destináciách vlani zaznamenali výraznejší pokles počtu návštevnosti. Stalo sa tak po jej dlhšom kontinuálnom raste. Za mesiace jún, júl a august 2020 podľa Pižema počet ubytovaných návštevníkov aj počet prenocovaní v destinácii v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 klesol zhodne o 26 percent.

V jarných a jesenných mesiacoch bol tento pokles ešte výraznejší. Presné štatistiky rozdelené na domácich a zahraničných návštevníkov OOCR Slovenský raj & Spiš nemá k dispozícii. Za celý Košický kraj bol však pokles u domácich návštevníkov za celý rok 2020 oproti predchádzajúcemu roku na úrovni 39,8 percenta, u zahraničných o 70,2 percenta.





„Predpokladáme, že u nás boli tieto čísla veľmi podobné priemeru kraja,“ skonštatoval Pižem.

Turistov chcú nalákať na gastronómiu

Oblastná organizácia sa chce v nasledujúcom období zamerať na domácich návštevníkov. V spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Región Turizmus, aj samostatne, spúšťa v tomto smere viaceré marketingové kampane a turistické produkty.





„Ťažiskovou myšlienkou, ktorou chceme návštevníkov prilákať, je objavovanie nepoznaných miest regiónu, ktoré nie sú poznačené masovým turizmom, zachovávajú si svoju unikátnosť, autentickosť a jedinečnosť. Či už sú to kultúrno-historické pamiatky opradené zaujímavými príbehmi minulosti, jedinečné prírodné útvary, vyhliadkové miesta a vrcholy, tradičné remeslá regiónu a poctivá lokálna gastronómia,“ priblížil za OOCR Pižem. Na najbližšie mesiace sa chcú zamerať najmä na rozvoj a propagáciu cykloturistiky.

