Slovenský pozemkový fond žiada o opravu chybného zápisu údajov o pozemkoch v Podunajských Biskupiciach

30.10.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenský pozemkový fond (SPF) žiada o opravu údajov v registri obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) v bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice.

Fond podal začiatkom tohto roka oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu. Stalo sa tak na základe chybného zápisu údajov o pozemkoch v Podunajských Biskupiciach.

Chybné údaje

Dotknuté sú aj plochy, ktoré vykupuje Národná diaľničná spoločnosť pre výstavbu diaľnice D4. „Keďže chybné údaje neboli dodnes opravené, SPF sa rozhodol realizovať ďalšie právne kroky,“ informoval SPF v tlačovej správe.

„Požiadali sme katastrálny odbor Okresného úradu Bratislava o opravu chybných údajov zapísaných v katastri nehnuteľností. Ide o údaje, ktoré boli zapísané v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim, tzv. ROEP, pre katastrálne územie Podunajské Biskupice,“ uviedla generálna riaditeľka SPF Adriana Šklíbová.

Usporiadanie vlastníctva

V ňom sa píše, že ak schválený ROEP obsahuje údaje o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim, ktoré sú v rozpore s údajmi z listín predložených účastníkmi konania, správny orgán po prerokovaní v komisii rozhodne o zmene údajov schváleného registra.

O zmene možno rozhodnúť do piatich rokov od zápisu údajov registra do katastra nehnuteľností. Rozhodnutie o schválení ROEP pre katastrálny úrad Podunajské Biskupice bolo do katastra zapísané v septembri 2015.

