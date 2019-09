Slovenský parlament pozýva ľudí na Deň otvorených dverí, návštevníkov čaká bohatý program

Podľa predsedu parlamentu Andreja Danka, počas Dňa otvorených dverí Národnej rady SR si na hradnom vrchu každý návštevník nájde to svoje. „Od prehliadky priestorov parlamentu, cez obdiv k známym umeleckým dielam, či nahliadnutie do čarovných reprezentačných priestorov Bratislavského hradu, ktoré sú pre verejnosť otvorené len raz do roka,“ cituje tlačová správa predsedu NR SR.