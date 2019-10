Slovenský národ je podľa Danka národom veľkých tragédov

BRATISLAVA 3. januára (WebNoviny.sk) – Slovenský národ je podľa predsedu NR SR Andreja Danka národom veľkých tragédov. Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA, symbolom toho bol aj rok 2018.

Skúška emócií v národe

Danko to považuje za veľký problém nášho národa. Miesto povzbudenia, riešenia spoločných problémov, sa dostáva cez médiá depresia medzi ľudí, je to veľmi nešťastné, povedal s tým, že tragická udalosť, ako je smrť dvoch mladých ľudí, sa nedá prehliadnuť.

„Ale nedá sa ani prehliadnuť hyenizmus niektorých, ktorí, ak by títo mladí ľudia žili, by im nepodali ani pohár vody. Zrazu začali nosiť ich odznaky, ich mená začali používať na politický boj,“ povedal Danko, podľa ktorého to je za čiarou. „Bola to skúška emócií v národe. Skloňovali sa parlamentné voľby, najmä, keď sa Robert Fico rozhodol, že dá priestor Petrovi Pellegrinimu ako predsedovi vlády. Ja som to rešpektoval. Čo iné mám robiť ako koaličný partner, keď to povie predseda najsilnejšej strany,“ konštatoval.

Nemáme mať dôvod na komplexy

Danka však neskutočne mrzí negativizmus a pesimizmus, vzájomné podceňovanie, nepovzbudzovanie sa, nedokázanie držať spolu v našom národe. „To je niečo, čo sa musíme naučiť. Človek má mentalitu, že si pamätá len zlé veci. Treba povedať aj pozitívne veci. Ak chceme tvoriť, tvoriť sa nedá pri negatívnych myšlienkach,“ vyhlásil.

Podľa neho si musíme uvedomiť, že máme 26 rokov svoj štát, máme byť na čo hrdí vo vzťahu k okolitým štátom, na úroveň, ktorú sme dosiahli. „Hovoríme o vyrovnanom rozpočte, o náraste minimálnych miezd. Som hrdý na zníženie DPH pre ubytovacie služby. Som hrdý, že ľudia vďaka SNS dostanú rekreačné poukazy. Nemáme mať dôvod na komplexy,“ konštatoval Danko, ktorý vidí tieto nálady aj na našich športovcoch.





„Niekedy idú futbalisti do druhého polčasu s tým, že idú prehrať. Obdivujem Nemcov, ktorí hrajú do poslednej minúty a často dajú vo futbale v 90 minúte gól,“ dodal.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !