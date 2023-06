Slovenský kras oslavuje 20 rokov od založenia, jeho jaskyne sú dokonca v zozname svetového dedičstva

Národný park Slovenský kras oslavuje 20 rokov od svojho založenia. Je to druhý najmladší a štvrtý najväčší národný park na Slovensku.

Informuje o tom Odbor komunikácie Štátnej ochrany prírody v tlačovej správe.

Územie národného parku je zároveň jedným z najvýznamnejších oblastí pre výskyt netopierov v rámci strednej Európy.

„Na území národného parku bol počas zimného obdobia doposiaľ potvrdený výskyt 23 druhov netopierov. Ich celková početnosť v rámci monitorovaných priestorov sa pohybuje okolo 60-tisíc až 75-tisíc jedincov, pričom medzi najpočetnejšie druhy patria večernice malé, podkováre malé, netopiere obyčajné, lietavce sťahovavé a netopiere ostrouché,“ uviedol riaditeľ správy národného parku Slovenský kras Ján Kilík.

Prvé zmienky o ochrane daného územia boli zaznamenané v roku 1925, keď bola zriadená čiastočná rezervácia Jasovské jaskyne s výmerou 200 hektárov. Postupne boli vyhlasované ďalšie chránené krajinné časti a v roku 1973 vyhláškou Ministerstva kultúry vznikla Chránená krajinná oblasť Slovenský kras.

Zvýšením stupňa ochrany z chránenej krajinnej oblasti na národný park v roku 2002 boli vytvorené podmienky pre ucelenú a účinnejšiu ochranu územia aj na národnej úrovni. V roku 1977 bolo územie Slovenského krasu zaradené do medzinárodnej siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO Človek a biosféra (MaB).

