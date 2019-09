Slovenský hrdina v zápase proti Maďarsku Boženík schádzal z ihriska vyžmýkaný, víťazný gól venoval otcovi

10.9.2019 (Webnoviny.sk) - Hrdinom Slovenska v pondelňajšom dueli v Budapešti proti Maďarsku, extrémne dôležitom z pohľadu šancí tímu spod Tatier na postup z kvalifikačnej E-skupiny na futbalové ME 2020, bol mladučký útočník Róbert Boženík.

Ešte iba 19-ročný zakončovateľ MŠK Žilina si v 56. min na hranici pokutového územia prebral prihrávku od Stanislava Lobotku a vystrelil hosťom v Groupama Arene cenné tri body.

Vyhrali na horúcej pôde

Z výsledku 2:1 mal veľkú radosť. "Teším sa nielen z gólu, ale aj z víťazstva, pretože všetci v mužstve sme to odbojovali a ´oddreli´ od 1. do 94. minúty. Práve preto triumf chutí najviac. Vyhrali sme na horúcej pôde a do tabuľky sme si pripísali tri body, takže je to úžasné," povedal bezprostredne po stretnutí rodák z Terchovej.

Až niekoľko hodín pred zápasom na taktickej príprave sa od trénerov dozvedel, že nastúpi od začiatku. A rovnako ako v júni pri výhre 5:1 v azerbajdžanskom Baku, aj tentoraz podal výborný výkon. "Som šťastný, že som sa všetkým v realizačnom tíme odvďačil za šancu streleným gólom," doplnil skromne.

Zásah venoval otcovi

Boženík si vo štvrtom stretnutí v reprezentačnom "áčku" otvoril strelecký účet. Kapitán tímu Marek Hamšík ho už stihol podpichnúť, že ho to určite bude niečo stáť.

"Je to super pocit, ale za mojím gólom bola práca celého mužstva. Chcel by som tento zásah venovať otcovi. Keďže je v nemocnici, nemohol prísť na zápas s Chorvátskom ani na tento do Budapešti," hovoril.

Bol poriadne vyžmýkaný

Slovenský útočník s deviatkou na chrbte v priebehu zápasu niekoľkokrát pocítil tvrdosť maďarských zadákov a keď v 77. min prepúšťal miesto na ihrisku Michalovi Ďurišovi, bol poriadne vyžmýkaný.





"Bolo to ťažké, ale nielen pre mňa. Všetci, ktorí sme hrali, sme si to odtrpeli. Duel bol poriadne fyzicky náročný. Hrali sme náročným spôsobom. Chceli sme Maďarov napádať, veľa šprintovať a dostávať ich pod tlak," prezradil Róbert Boženík na záver niečo z taktiky slovenského reprezentačného mužstva.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !