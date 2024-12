Slovenský futbalový zväz schválil rozpočet na rok 2024, na zlepšenie infraštruktúry pôjde 50 miliónov eur

2.3.2024 (SITA.sk) - Slovenský futbal už pozná svoj rozpočet na rok 2024. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sú naplánované príjmy vyššie takmer o 5 miliónov eur, čiže 28 036 333 eur. Pre porovnanie v roku 2023 to bolo - 23 242 074 eur.

Keďže výdavky sú naplánované vo výške 28 028 984 eur, SFZ bude pracovať s vyrovnaným rozpočtom. Tieto čísla boli prezentované na piatkovej Konferencii Slovenského futbalového zväzu v Poprade. Informuje o tom aj denník Šport.

Výstavba a rekonštrukcia štadiónov

Prezident SFZ Ján Kováčik na konferencii načrtol ďalšiu etapu zlepšovania infraštruktúry na obdobie rokov 2024 – 2033. Zväz ju chce realizovať s Fondom na podporu športu. Tentoraz ide o výstavbu a rekonštrukciu najmä treťoligových štadiónov, dofinancovanie rekonštrukcie štadiónov v rámci prvých dvoch najvyšších súťaží či výstavbu futbalových ihrísk s prírodnou a umelou trávou.

“Naplánovaných je 50 miliónov eur, ktoré sa rozložia na 10 rokov. Minimálne spolufinancovanie projektov je vo výške 25 percent,“ povedal Ján Kováčik. Zaujímavým bodom bolo schválenie návrhu na doplnenie B-mužstiev do súťaží riadených SFZ od ročníka 2025/2026 s odporúčanou platnosťou minimálne 5 súťažných ročníkov.

16-členná skupina Západ

V praxi to znamená reorganizáciu tretích líg. Tie už nebudú dve, ale tri. Bratislavský futbalový zväz a Západoslovenský futbalový zväz vytvoria spoločnú 16-člennú skupinu Západ.

Skupiny Stred a Východ budú mať po 14 účastníkov. Primárne ide o poskytnutie možností vytvoriť B-mužstvá pre Futbalové akadémie, v ktorých pôsobia mládežnícki reprezentanti a väčšina najtalentovanejších hráčov z celého Slovenska.

Možnosť farmy a striedavého štartu

"Pre talentovaných hráčov je nevyhnutné, aby sme im poskytli priestor pri prechode z dorasteneckej do seniorskej kategórie. Chcem upozorniť, že pokiaľ si teraz kluby nahlásia B-mužstvá, pridelíme ich priamo do III. ligy. Kto sa tak rozhodne o rok - dva, musí rátať s tým, že jeho rezerva pôjde do najnižšej súťaže,“ povedal šéf technického úseku SFZ Roman Pivarník.

Súčasne so zavedením B-tímov do praxe by legislatívne mala zaniknúť možnosť farmy a striedavého štartu. "Mladí hráči budú mať možnosť po opustení akadémie vo veku 19 rokov ďalej pôsobiť vo svojich kluboch. V priebehu dvoch - troch rokov od opustenia dorasteneckej kategórie sa môžu presadiť do prvých mužstiev,“ podotkol Ján Kováčik.

