Slovenský export prelomil v marci nový rekord, keď sa dostal nad hranicu 8 miliárd eur

7.5.2021 (Webnoviny.sk) - V marci dosiahol celkový vývoz tovaru 8,2 mld. eur pri medziročnom raste o 38,7 %. Podľa Štatistického úradu SR ešte nikdy v histórii samostatného Slovenska nevyviezli firmy na zahraničné trhy za jeden mesiac tovar zo Slovenska v takej hodnote.

Celkový dovoz sa zvýšil o 20,6 % na 7,63 mld. eur. Aj hodnota dovezeného tovaru bola doteraz rekordne najvyššia. Priblížil sa k nej len dovoz v novembri 2018, kedy sa na Slovensko priviezol tovar za 7,59 mld. eur.

Vlani bolo saldo pasívne

Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 595,3 mil. eur, kým pred rokom, keď nastúpila pandémia, bola bilancia pasívna. Dovoz bol vyšší ako vývoz o 398,8 mil. eur.

Za rekordnými výsledkami je podľa úradu pravdepodobne súčasný zvýšený dopyt vo svete po autách a vysoké medziročné zmeny sú sčasti aj dôsledkom prerušenej výroby automobiliek v polovici marca minulého roka po vypuknutí pandémie koronavírusu.

V marci tohto roka to bol rast v tejto oblasti o 53,8 %.

Stroje dominovali aj importu

Aj pri importe najdynamickejší medziročný nárast zaznamenala trieda stroje a prepravné zariadenia, predovšetkým vplyvom medziročného rastu dovozu z krajín EÚ o takmer 42 %.

Za január až marec 2021 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 14,3 % na 21,9 mld. eur a celkový dovoz o 5,9 % na 20,6 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 1,3 mld. eur.

