Slovenský balík humanitárnej pomoci začínajú distribuovať v irackých nemocniciach

BRATISLAVA 22. septembra (WebNoviny.sk) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v Iraku začína v týchto dňoch distribúciu mimoriadnej humanitárnej pomoci zo Slovenska v šiestich zdravotníckych zariadeniach v Mósule na severozápade Iraku.

Zásielka vážila skoro osem ton

Pomoc v hodnote vyše 212-tisíc eur odovzdal predstaviteľovi WHO v Erbíle Waelovi Hatahitovi zástupca veľvyslanectva SR pre Irak so sídlom v Bejrúte Peter Stano.



Zásielku v objeme takmer osem ton zo Slovenska vypravili v polovici augusta a obsahuje anesteziologické a dýchacie prístroje od slovenského výrobcu, záložné generátory, humanitárny materiál zo zásob ministerstva vnútra - prikrývky, postele, spacie vaky, ohrievače, ako aj hračky pre deti, ktoré darovala spoločnosť Tesco Stores SR.

Následky odstraňujú pomaly

Slovensko pripravilo túto zásielku v reakcii na požiadavku irackej vlády o pomoc pri odstraňovaní následkov vlaňajšieho znovudobytia mesta Mósul spod kontroly extrémistov Daeš. Mesto bolo pri bojoch značne zdevastované, z ôsmich nemocníc bolo šesť zničených úplne a dve spolovice.



Svoju činnosť obnovujú iba pomaly a s ťažkosťami, keďže im chýbajú primerané priestory, prístroje, vybavenie, lieky, zdravotnícky materiál i kvalifikovaní zdravotníci. Slovensko je jedna zo štyroch európskych krajín, ktoré na výzvu irackej vlády pre Mósul zareagovali konkrétnou bilaterálnou pomocou. SR okrem toho prispieva do fondov EÚ a OSN na pomoc Iraku.

Bomby roztrúsené po okolí

Slovenskú pomoc rozdistribuuje WHO do šiestich nemocníc a zdravotných centier v Mósule, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť v spádovej oblasti s dvoma miliónmi obyvateľov. Mósul padol do rúk Daešu v júni 2014, iracké ozbrojené sily ho znovudobyli až 10.júla 2017.

Aj po vyše roku od oslobodenia je mesto stále do značnej miery v troskách a život a základné služby v ňom sa obnovujú len pomaly. Podľa odhadov OSN je tam asi osem miliónov ton ruín.

V meste a jeho okolí sú navyše roztrúsené tisíce improvizovaných výbušnín, nevybuchnutá letecká munícia a celá oblasť je husto zamínovaná. OSN predpokladá, že potrvá niekoľko desaťročí, kým sa ju podarí vyčistiť od všetkých mín a nevybuchnutej munície. Odmínovanie a rekonštrukcia mesta si v najbližších piatich rokoch vyžiadajú asi 44 miliárd eur.

,

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !