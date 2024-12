Slovenskom sa šíri nebezpečný hoax o vyslaní vojakov do vojny na Ukrajine

27.2.2024 (SITA.sk) - Viacero vysoko politicky exponovaných osôb uplynulé dva dni buď priamo šírilo alebo premyslenými vyjadreniami podporovalo dezinformačný naratív, podľa ktorého bude Slovensko zo strany NATO/Západu nútené poslať slovenských vojakov na Ukrajinu.

Ako ďalej poukázal zakladateľ portálu Hoaxy a podvody Dávid Púchovský, spôsob tvorby a šírenia uvedenej dezinformácie pripomína informačnú operáciu, ktorej cieľom často býva prekrývanie iných tém škodiacich nositeľovi hoaxu.

Napadnutie členského štátu NATO

„Existuje len jedno jediné pravidlo, ktoré by donútilo zapojenie slovenskej armády do ktoréhokoľvek konfliktu - musel by byť napadnutý členský štát NATO, Ukrajina ním nie je," zdôraznil Púchovský. Ako ďalej uviedol, neexistuje žiadny ďalší nástroj, ktorý by donútil slovenskú vládu nasadiť naše vojská do vojny.

„Pôvodný naratív hovoril o tom, že toto nanútenie bude predmetom včerajšieho (pondelok 26. februára pozn. SITA) summitu premiérov v Paríži. V skutočnosti lídri o tejto téme nedebatovali," pripomenul Púchovský. V priebehu 24 hodín dezinformáciu o vysielaní vojakov na Ukrajinu podľa Púchovského zdieľalo 76 ruských propagandistických kanálov naprieč rôznymi platformami.

Zámerne zavádza a straší verejnosť

„Zoznam kanálov zo Slovenska, Česka, Poľska a Ruskej federácie, ktorých zásah pri zdieľaní uvedeného naratívu zaznamenal najvyššie hodnoty, uvádzame na ďalších stranách. Súčasťou zoznamu nie sú politicky exponované osoby zo Slovenska," doplnil Púchovský.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) v pondelok 26. februára informoval, že vládna koalícia sa zhodla na tom, že Slovensko neponúkne pomoc vo forme vyslania vojakov na Ukrajinu. S týmto postojom sa zúčastnil na porade premiérov v Paríži. Opozícia jeho vyhlásenia kritizovala s tým, že Fico zámerne zavádza a straší verejnosť, pretože otázka vyslania slovenských vojakov nie je na stole.

Atmosféra na stretnutí v Paríži bola vojnová a nepadlo ani jediné slovo o mierovom pláne, zhodnotil Fico

Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa v pondelok v Paríži zúčastnil na stretnutí 20 európskych hláv štátov a predsedov vlád a ďalších západných predstaviteľov na demonštrácii jednoty za Ukrajinu, keďže ruská invázia vstúpila do svojho tretieho roka.

Schôdzu organizoval francúzsky prezident Emmanuel Macron a atmosféra bola podľa Fica úplne vojnová. „Za každú cenu podporovať vojnu, za každú cenu robiť všetko preto, aby tá vojna pokračovala a som bol veľmi prekvapený, že nepadlo ani jediné slovo o mierovom pláne,“ zhodnotil slovenský premiér vo videu na sociálnej sieti Facebook.

Fico ďalej uviedol, že sú krajiny, ktoré sú pripravené poslať svojich vlastných vojakov na Ukrajinu. Sú však podľa neho aj krajiny, ktoré hovoria, že nikdy a aj tie, ktoré hovoria, že tento návrh treba zvážiť. „Naša vláda je mierovo orientovaná a odmieta pokračovanie vojny, nebudeme posielať zbrane na Ukrajine a orientujeme sa len na civilné projekty,“ povedal slovenský premiér.





Čo je podľa Fica najpodstatnejšie, je zhoda vo vládnej koalícii, že nikdy nebudeme súhlasiť s tým, aby slovenský vojak išiel na Ukrajinu do tejto vojny.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu