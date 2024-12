Slovensko zatiaľ nemá problémy s dodávkami plynu z Ruska, tečie ho k nám však o niečo menej než zvyčajne

Slovenský prevádzkovateľ prepravnej plynovej siete, spoločnosť Eustream, zatiaľ neeviduje problémy s dodávkami zemného plynu z Ruska.

Preprava plynu z Ruska cez Ukrajinu na Slovensko je síce posledné týždne nižšia oproti obvyklým hodnotám, je to však podľa slovenského prepravcu plynu v súlade s požiadavkami zákazníkov.

„Preprava zemného plynu cez územie Slovenska pokračuje podľa požiadaviek zákazníkov. To isté platí aj pre prepravu do domáceho bodu, ktorá sa stabilne pohybuje okolo 11 mil. metrov kubických za deň,“ povedal pre agentúru SITA hovorca Eustreamu Pavol Kubík.

Odmietajú zaplatiť v rubľoch

Ruský energetický gigant Gazprom oznámil, že zastavil dodávky zemného plynu do Bulharska a Poľska po tom, čo za ne odmietli platiť v rubľoch. Slovensko čaká nasledujúca platba za dodávky plynu v polovici mája.

Ako uviedol na sociálnej sieti premiér Eduard Heger, Slovenská republika je pripravená čeliť obdobným obštrukciám zo strany Ruska, akým dnes čelí Poľsko či Bulharsko. Dodal, že západnú jednotu a solidaritu Rusko nezlomí.

Závislosti od Ruska sa treba zbaviť

Európska únia sa podľa Hegera musí čím skôr zbaviť energetickej závislosti od Ruskej federácie, pretože využíva ropu a plyn ako nástroj na presadzovanie svojich imperialistických záujmov, ktoré vyvrcholili útokom na Ukrajinu a páchaním vojnových zločinov na jej území.





„Svojvoľné a neodôvodnené zastavenie dodávok plynu do Poľska dokazuje, že Rusko je absolútne nespoľahlivý obchodný partner,“ napísal Heger.





Ako priblížil Heger, Slovenský plynárenský priemysel (SPP) má s ruským Gazpromom uzavretý dlhodobý kontrakt a platby za nakúpený plyn bude realizovať v eurách v zmysle dohodnutých pravidiel a súčasne odporúčaní Európskej komisie.

Morawiecki skritizoval Rusko za pokus o vydieranie zastavením plynu a tvrdí, že Poľsko je v bezpečí

Poľský premiér Mateusz Morawiecki kritizoval Rusko za pokus „vydierať“ jeho krajinu náhlym zastavením dodávok plynu. Tvrdí, že tento krok bol pomstou za nové sankcie, ktoré Varšava tento týždeň uvalila na Rusko.





Spomenuté sankcie, ktoré oznámili v utorok, sa zamerali na 50 ruských oligarchov a spoločností vrátane Gazpromu. O niekoľko hodín neskôr Poľsko informovalo, že dostalo oznámenie, že Gazprom prerušil dodávky do Poľska, pretože nesplnilo nové požiadavky týkajúce sa platby v ruských rubľoch.

Poľsko je v bezpečí

Morawiecki v poľskom parlamente prisľúbil, že Poľsko sa nenechá zastrašovať prerušením dodávok plynu. Povedal, že Poľsko je v bezpečí vďaka dlhoročnému úsiliu zameranému na zabezpečenie plynu z iných krajín. Od zákonodarcov za to zožal potlesk.

Vyššia závislosť od uhlia

Rusko dodávalo približne 45 % celkovej spotreby plynu v Poľsku. To je však pri vykurovaní domácností a v priemysle oveľa viac závislé od uhlia, pričom plyn sa podieľa len na 9 % energií v krajine.





Poľsko už skôr oznámilo, že do konca roka chce skončiť s dovozom ruského plynu a plánuje získavať dodávky z iných krajín vrátane Nórska.

