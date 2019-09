Slovensko zaostáva v ochrane lesov, nový fond má podľa strany SPOLU pomôcť chrániť národné parky

BRATISLAVA 2. septembra (WebNoviny.sk) – Strana SPOLU - občianska demokracia navrhuje vytvoriť Fond na záchranu národného prírodného dedičstva, ktorý by mal slúžiť na ochranu vzácnych lesov, predovšetkým v národných parkoch.

O poslaneckom návrhu novely zákona o ochrane prírody a krajiny bude na nadchádzajúcej septembrovej schôdzi rokovať Národná rada SR. V prípade schválenia by mohla začať platiť od budúceho roka.

Slovensko zaostáva v ochrane lesov

Strana SPOLU tvrdí, že Slovensko zaostáva v ochrane lesov a prírody v národných parkoch, pričom jedným z hlavných dôvodov je príliš veľa súkromných vlastníkov pozemkov ležiacich v týchto parkoch. Keď totiž majiteľom vrátili po páde komunizmu pozemky, tieto často už vtedy ležali v chránených územiach, no štát im napriek tomu povolil ťažbu dreva, lov zveri či stavbu ciest a chát.



Financie z fondu by sa mali použiť na kompenzácie pre majiteľov pozemkov za ich majetkové ujmy, keďže na ich pozemkoch v prísne chránených územiach by sa nemala vykonávať žiadna hospodárska činnosť. Štát pritom môže pozemky buď odkúpiť, dlhodobo prenajať alebo vyplácať kompenzácie.

Štát platí viac za ničenie než ochranu

SPOLU navrhuje, aby ročne do nového fondu prichádzalo 30 miliónov eur na kúpu či dlhodobý prenájom súkromných pozemkov v chránených oblastiach alebo na vyplácanie spomínaných kompenzácií. Na prenájom všetkých súkromných pozemkov by stačilo 10 miliónov eur ročne.

„Považujeme to za nízku cenu za záchranu lesov. Tých 30 miliónov eur je porovnateľných so sumou, ktorú dnes Slovensko platí za to, aby bola príroda ničená napríklad v podobe dotácií na spaľovanie drevnej štiepky. Štát doteraz platil oveľa viac za ničenie prírody ako za jej ochranu,“ konštatoval environmentalista a filmár Erik Baláž.



Ministerstvo životného prostredia by malo podľa návrhu novely vyčleniť pre každý kalendárny rok najmenej 30 miliónov eur, kým vlastníctvo štátu k pozemkom v národných parkoch nedosiahne 80 percent z ich celkovej výmery. Podmienkou je, aby sa pozemky nachádzali v národnom parku alebo na území, na ktorom platí aspoň tretí stupeň ochrany alebo v ochranných pásmach vodárenských zdrojov.

