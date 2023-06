Slovensko vyslalo do Grécka desiatky hasičov, pomôžu v boji proti lesným požiarom (foto)

8.8.2021 (Webnoviny.sk) - Slovensko vyslalo 75 hasičov a 30 kusov hasičskej techniky na pomoc s lesnými požiarmi v Grécku. Na svojom profile na sociálnej sieti to uviedol minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).

Hasiči zaradení do Modulu pozemného hasenia lesných požiarov sa podľa šéfa rezortu vnútra zmobilizovali do 24 hodín a v nedeľu približne o 8:00 ráno vycestovali z Bratislavy do Grécka.

Týždenná sebestačnosť

„Modul je sebestačný vrátane elektrickej energie, ubytovania a stravovania na sedem dní, v prípade potreby je možné túto dobu predĺžiť,“ uviedol Mikulec.

Šéf gréckej civilnej obrany Nikos Hardalias v piatok uviedol, že v Grécku hasiči bojujú s 56 aktívnymi požiarmi. Príkazy k evakuácii vydali pre viaceré obývané oblasti na pevnine i na ostrove Eubója.

Podmienky sú nebezpečné

Požiar blízko Atén sa blíži k hlavnému mestskému rezervoáru vody - jazeru Maratón. Hardalias vysvetlil, že podmienky, v ktorých pracujú, sú veľmi nebezpečné.

Pozemný hasiaci modul je kombináciou fyzických síl a technických prostriedkov, určený je na boj s požiarmi v lese. Hasiči majú v rámci modulu k dispozícii rôzne druhy techniky od ľahkých zásahových vozidiel po ťažké a tiež napríklad štvorkolky alebo zásahové kontajnery.

