Slovensko si v rebríčku slobody médii polepšilo o osem priečok, najvýraznejší skok zaznamenali v susednom Česku

3.5.2022 (Webnoviny.sk) - Na čele rebríčka slobody médií sa už šiesty rok po sebe ocitlo Nórsko. Renking tradične zostavuje mimovládna organizácia Reportéri bez hraníc. Ako uvádza jej oficiálna webstránka, okrem Nórska sú na tom veľmi dobre i ďalšie škandinávske štáty - druhé Dánsko a tretie Švédsko.

Slovensko si polepšilo o osem priečok

Nasleduje pobaltské Estónsko a najlepšiu päťku uzatvára Fínsko. Spomedzi mimoeurópskych krajín dosiahla najpozitívnejšie hodnotenie celkovo ôsma Kostarika.

Slovensko, ktoré vlani figurovalo na 35. pozícii, si tento rok polepšilo o osem priečok a patrí mu 27. post. Ešte výraznejší skok smerom nahor zaznamenalo susedné Česko, ktoré sa posunulo zo 40. na 20. miesto. Z ďalších susedov Slovenska patrí Rakúsku 31., Poľsku 66., Maďarsku 85. a Ukrajine 106. pozícia.

KĽDR na chvoste rebríčka

Pri pohľade na svetové veľmoci, Nemecku patrí 16. miesto, Spojenému kráľovstvu 24. priečka, Francúzsku 26. pozícia a Spojeným štátom 42. stupienok.

Rusko, ktoré rozpútalo vojnu na Ukrajine, kleslo z minuloročného 150. na 155. miesto. Čína si v hodnotení 180 krajín polepšila o dve pozície, keď poskočila zo 177. na 175. miesto. Za ňou sa nachádzajú už iba Mjanmarsko, Turkménsko, Irán, Eritrea a Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR).

