Slovensko sa opäť rozhýbe počas Európskeho týždňa športu, zapojí sa až 41 krajín

8.7.2019 (Webnoviny.sk) - Rovnako ako pred rokom aj v septembri 2019 sa na Slovensku pod patronátom Národného športového centra (NŠC) uskutoční Európsky týždeň športu.

Jeho hlavným motívom sú "šport a pohyb" a cieľom zapojiť do aktivít čo najviac ľudí. Európsky týždeň športu napíše pod Tatrami už svoju piatu kapitolu, dovedna v 41 krajinách Európy sa od 23. do 30. septembra bude športovať na každom kroku. V roku 2018 sa do akcie zapojilo viac ako 200-tisíc detí a dospelých, po celej Európe to bolo cez 12 miliónov ľudí.

Dôležité posolstvo športu

" Slogan má nabádať ľudí k aktívnemu pohybu počas stanoveného týždňa, no následne aj po celý rok. Zapojiť sa môžu deti, mladší či starší ľudia, profesionáli či úplní amatéri, svoje miesto majú aj podujatia pre zdravotne znevýhodnených," uvádza sa v správe NŠC.

Jednou z ambasádoriek projektu je aj reprezentantka SR vo vodnom slalome Jana Dukátová. "Šport vnáša ľuďom do života systematickosť, kondíciu, cieľavedomosť i emócie. Vďaka nemu si nielen zlepšujú zdravie, ale zároveň sa učia, že po poctivej práci sa dostavia výsledky. Je dôležité šíriť toto posolstvo, aby sa šport stal súčasťou bežného života čo najväčšieho počtu ľudí,“ prezradila majsterka sveta a štvornásobná kontinentálna šampiónka, ktorá štartovala na OH 2016 v brazílskom Riu de Janeiro.

Špecifické večerné podujatie

Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v Európe, koordinátorom projektu na Slovensku je rovnako ako v minulosti NŠC.

"Zaregistrovať je možné rôzne športové podujatia, ktoré budú organizované na školách, pracoviskách, vonku, v športových kluboch a fitnes centrách. Aj v tomto roku bude jeho súčasťou špecifické večerné podujatie plné športu pre verejnosť, ktoré bude 28. septembra v Parku Andreja Hlinku v Bratislave," informujú koordinátori projektu.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !