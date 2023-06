Slovensko sa na historických križovatkách vždy rozhodlo ísť správne, myslí si Heger

1.9.2022 (Webnoviny.sk) - Prijatie ústavy bolo prejavom svojbytnosti slovenského národa a krokom pri napĺňaní jeho štátotvorných ambícií, povedal v príhovore premiér Eduard Heger na slávnostnom zasadnutí NR SR pri príležitosti 30. výročia prijatia Ústavy SR.

To, že Slovensko zvládlo náročné momenty nie je podľa Hegera náhoda, ale výsledok viacerých politických zápasov.

„Tridsiate narodeniny našej samostatnej ústavnosti znamenajú, že sme ešte mladé politické spoločenstvo. Ale na druhej strane, politické krízy, ktorými sme za ten čas prešli, hovoria o tom, že sme ich schopní prekonávať v hraniciach ústavy," tvrdí premiér, ktorý to pokladá za dôležité.

Uznávanie základných práv a slobôd nie je vo svete samozrejmosťou, podľa Hegerových slov však u nás toto uznávanie samozrejmosťou je.

Heger v závere dodal, že 30 rokov slovenskej samostatnej ústavnosti predstavuje 30 rokov skúmania hraníc, čo je v súlade s ústavnými pravidlami a čo nie.

„Za seba a našu vládu chcem povedať, že máme eminentný záujem dodržiavať ústavné pravidlá, ako aj tie nepísané, ktoré sú tmelom demokratickej spoločnosti," uzavrel premiér.

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz