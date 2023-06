Slovensko potrebuje zásadnú zmenu. Možnosť bez korupcie podľa respondentov vyhrali SaS, Progresívne Slovensko a Sme rodina

21.6.2023 (SITA.sk) - Takmer 70 percent ľudí na Slovensku si myslí, že slovenská spoločnosť potrebuje zásadnú zmenu. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Ako sa máte, Slovensko?, ktorý realizovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame, a tiež Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV) a Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV od 27. apríla do 9. mája na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov.

Potreba modernizácie

Pre modernizáciu krajiny sú podľa 63 percent respondentov potrebné reformy a investície. Potrebu modernizácie vnímajú najmä v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorú označilo 68 percent opýtaných.

Ďalších 42 percent respondentov si myslí, že modernizovať by sme mali vzdelávací systém a 31 percent účastníkov prieskumu považuje za potrebné modernizovať využívanie obnoviteľných zdrojov.

Moderné Slovensko podľa osobných preferencií respondentov je najmä bez korupcie, túto možnosť označilo 56,5 percenta z nich.





Pre necelú polovicu opýtaných je moderné Slovensko zdravé a pre bezmála 48 percent z nich energeticky sebestačné. Viac ako 42 percent účastníkov prieskumu tiež vybralo možnosť vzdelané.

Respondenti mali pri otázke, ako si podľa svojich osobných preferencií predstavujú moderné Slovensko, možnosť vybrať maximálne tri odpovede.

Korupcia, elektorát a energetická sebestačnosť

Možnosť bez korupcie vyberali najčastejšie voliči strany Sloboda a Solidarita (SaS), a to 64 percent z nich. Nasledovali voliči hnutí Progresívne Slovensko, kde túto možnosť zvolilo 59 percent voličov, a Sme rodina, kde si moderné Slovensko bez korupcie predstavuje 52 percent z nich.





Moderné Slovensko by malo byť zdravé najmä podľa elektorátu strany Hlas - sociálna demokracia, kde túto možnosť vybralo 53 percent jej voličov.

Energetickú sebestačnosť preferujú voliči hnutia Republika, a to 63 percent z nich, a tiež 59 percent voličov strany Smer - sociálna demokracia.





„Budúca politická reprezentácia by mala brať do úvahy, že respondenti naprieč politickými preferenciami za jednu z najvýznamnejších priorít pre moderné Slovensko považovali vzdelanie. To znamená, že vzdelávacie reformy a investície do vedy a výskumu by sa mali konečne presunúť z roviny programových vyhlásení do roviny reálnych priorít a implementácie,” vraví Barbara Lášticová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV.

Zdravotníctvo ako top priorita

Dôveru ľudí v štát podľa nich možno zvýšiť najmä zodpovedným riadením štátnych financií.





Myslí si to viac ako 56 percent respondentov. Čosi vyše polovice opýtaných je toho názoru, že riešením je urobiť zo zdravotníctva top prioritu a viac než 46 percent si myslí, že dôveru v štát by zvýšilo zaistenie rovnosti všetkých pred zákonom.

Zvýšenie transparentnosti verejných výdavkov by zvýšilo dôveru v štát podľa viac ako 26 percent respondentov a necelá štvrtina z nich považuje za riešenie urobiť prioritu z ľudských práv a slobôd.

Zlepšenie fungovania a efektivity štátnej správy by bolo riešením podľa viac ako 21 percent účastníkov prieskumu. Vyše 13 percent z nich si vybralo i možnosť zlepšiť kvalitu práce polície a 11 percent si myslí, že dôveru v štát by mohlo zlepšiť posilnenie politického vplyvu regiónov.





Viac ako 10 percent respondentov považuje za potrebné budovať informačne objektívne verejnoprávne médiá. Respondenti si mohli vybrať maximálne tri odpovede.

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.