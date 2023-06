Slovensko podporuje úsilie EÚ znižovať emisie a znečistenie z priemyslu, ambíciou je aj zachovať prírodné bohatstvo

Slovensko podporuje úsilie lídrov Európskej únie (EÚ) obnoviť prírodu, znižovať emisie skleníkových plynov, lepšie recyklovať, využívať odpady z obalov a účinnejšie čistiť odpadové vody. To boli témy zasadnutia Rady ministrov životného prostredia EÚ, ktorá sa konala v Bruseli. Delegáciu Slovenska viedol štátny tajomník ministerstva životného prostredia SR Michal Kiča.

Bilaterálne rokovania

Absolvoval tiež sériu bilaterálnych rokovaní s rezortnými kolegami z Nemecka a Česka. Informovalo o tom v tlačovej správe Ministerstvo životného prostredia SR.

Slovensko sa pripojilo k výzve ministrov životného prostredia Francúzska, Nemecka, Luxemburska, Španielska a Belgicka o návrhu nariadenia o obnove prírody. Výzva bude adresovaná švédskemu predsedníctvu v Rade EÚ. Ambíciou je zachovať prírodné bohatstvo, obnovovať prirodzené prepojenie riek, poľnohospodárskych a lesných systémov a opeľovačov.

Vplyvy na životné prostredie

Ministri tiež rokovali o návrhu revízie smernice o priemyselných emisiách. Smernica upravuje vplyvy na životné prostredie z veľkých priemyselných zariadení. ako elektrárne, rafinérie, spracovanie a spaľovanie odpadu, výroba kovov, cementu, skla, chemikálií, celulózy, papiera, potravín a nápojov, ale aj intenzívny chov ošípaných a hydiny.

Cieľom je podnietiť poľnohospodársku-priemyselnú transformáciu smerom k nulovému znečisťovaniu. Ďalšou témou bolo opätovné používanie a recyklácia obalov a odpadov z obalov. Štátny tajomník Kiča predstavil výsledky slovenského systému zálohovania PET fliaš a plechoviek.





Zvýšiť účinnosť čistenia odpadových vôd má zabezpečiť revízia smernice o čistení komunálnych odpadových vôd. Jej cieľom je sprísniť limity pre vypúšťanie dusíka a fosforu z čistiarní odpadových vôd.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?