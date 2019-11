Slovensko podľa Kollára riadi štátna mafia, do basy patria ďalší členovia skupiny Mariana K.

1.8.2019 (Webnoviny.sk) - Napriek tomu, že obžalovaný podnikateľ Marian K. je vo väzbe, iní členovia jeho zločineckej skupiny sú stále na slobode.

V reakcii na zverejnené esemesky obžalovaného podnikateľa to na brífingu uviedol predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Politické strany napojené na skupinu

Podľa neho majú členovia tejto skupiny moc, vplyv a obrovské peniaze, aby mohli ovplyvňovať dianie na Slovensku. „Tento štát organizuje a riadi štátna mafia," povedal s tým, že spojené s ňou sú politické strany, finančné skupiny, sudcovia, prokurátori alebo policajti.

Konkrétne Kollár menoval napríklad bývalého šéfa Národnej kriminálnej agentúry Petra Hraška, bývalého šéfa protikorupčnej jednotky NAKA Róberta Krajmera alebo bývalého šéfa polície Tibora Gašpara. Ten podľa Kollára „má asi dostať miesto po voľbách v roku 2020 v národnej rade".

Súčasnému vedeniu polície dôveruje

Kollár tiež spomenul finančníka Jaroslava Haščáka, jeho médiá podľa neho viedli diskreditačnú kampaň proti hnutiu Sme rodina. „Toto je jedna veľká organizovaná skupina a všetci musia skončiť v base," vyhlásil.

Prepisy komunikácie dali podľa Kollára zároveň odpovede na viaceré otázky, vrátane tej, či by hnutie Sme rodina išlo do koalície so Smerom-SD. „Hnutie Sme rodina predstavuje pre týchto ľudí bezpečnostné riziko," povedal s tým, že v dôsledku toho si vie spoluprácu so Smerom ťažko predstaviť. Zároveň dodal, že dôveruje súčasnému vedeniu polície, pretože policajný prezident Milan Lučanský „má výsledky."





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !