Slovensko nemá účinný nástroj v boji proti konkurznej mafii, podľa Kolíkovej pomohli aj Matovič a Pročko (video)

16.3.2023 (SITA.sk) - Tým, že v parlamente neprešla do druhého čítania novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii nemá Slovensko účinný nástroj v boji proti konkurznej mafii a je ohrozený aj míľnik z plánu obnovy, a teda suma vo výške viac ako 900 miliónov eur. Uviedla to exministerka spravodlivosti a poslankyňa Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Mária Kolíková na štvrtkovej tlačovej besede.

Kľúčový zákon

Novela neprešla o zopár hlasov. Ako dodala Kolíková, tí ktorí pomohli, aby táto novela neprešla, sú poslanci Igor Matovič, ktorý sa zdržal, rovnako ako všetci poslanci hnutia Sme rodina, ako aj poslanci klubu OĽaNO Poslanci Jozef Pročko, Erik Ňarjaš, ktoí boli tiež pri hlasovaní a nezahlasovali za tento zákon.

„Je to kľúčový zákon, aby sa nám nedialo presne to, čo poznáme napríklad z kauzy Kovošrot. Ak si spomíname, bol to práve Matovič, ktorý poukazoval na bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka, že má byť biely kôň v tejto kauze, kde štát prišiel o milióny," uviedla Kolíková a doplnila, že Matovič pomohol tomu, aby Slovensko nemalo účinný nástroj v boji proti konkurznej mafii.

Slovensko je rajom pre mafiu

Exministerka zdôraznila, že tento zákon bol dôležitým míľnikom pre Plán obnovy a odolnosti SR, pretože Slovensko je ešte stále rajom pre konkurznú mafiu.

„O čom sú tie reči o boji proti mafii na tlačových besedách Igora Matoviča? Tieto slová sú pokrytecké, pretože keď mal urobiť účinný krok, tak ho neurobil," vyhlásila Kolíková s tým, že netransparentné procesy v konkurzoch tu zostanú, až kým sa nepodarí zmeniť právnu úpravu. Novelu bude možné predložiť najskôr o pol roka.

Parlament v stredu 15. marca neposunul do druhého čítania vládnu novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii od rezortu spravodlivosti. Na Slovensku tak mohol čoskoro fungovať jednotný, plne digitalizovaný proces riešenia insolventných problémov. Novela zákona mala zaviesť právny rámec pre túto zmenu. Ministerstvo spravodlivosti SR týmto spôsobom chcelo splniť úlohu, ku ktorej sa zaviazalo v rámci plánu obnovy. V súčasnosti na Slovensku absentuje centralizovaný elektronický systém, ktorého zmyslom by bol jednotný manažment insolventných procesov. Decentralizácia pritom podľa rezortu spravodlivosti značne sťažuje a spomaľuje konania.

