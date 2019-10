Slovensko nebude ľutovať prijatie eura, tvrdí Záborská a Beňová odmieta zdražovanie v obchodoch

BRATISLAVA 12. januára (WebNoviny.sk) - Euro je zárukou stability. Povedala to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy poslankyňa Európskeho parlamentu Anna Záborská (KDH).

„Zhodnotenie eura príde možno ešte neskôr. Po desiatich rokov nevieme všetky ekonomické a politické dopady, ale postupom času bude obraz lepší. Pochybujem o tom, že budeme niekedy v budúcnosti ľutovať, že sme prijali euro," dodala Záborská.

Jasné kritériá vstupu do eurozóny

Podľa nej by kritéria vstupu do eurozóny mali byť jasné a transparentné. Prijatie eura by nemalo byť len politickým marketingom.

Podľa poslankyne Európskeho parlamentu Moniky Beňovej (Smer-SD) možným dôvodom, prečo sa nechcú do euroźony pridať iné krajiny, je fakt, že splniť podmienky na vstup do Európskej menovej únie je náročné.

„Bude trvať asi niekoľko rokov, kým sa únia rozšíri. Prechod na euro u nás bol komplikovaný pri plnení kritérií. Vláda, ktorá prišla, urobila všetky opatrenia, aby sa obrovským skokom nezvyšovali ceny v obchodoch. Ak si niekto myslí, že euro prinieslo zdražovanie, chcem ho poprosiť, aby si prepočítal v krajinách, kde nemajú euro ceny za výrobky a služby," dodala Beňová.

Extrémistické a populistické strany

Rok 2019 je aj rokom volieb do Európskeho parlamentu. V tejto súvislosti si podľa Záborskej treba uvedomiť, ktoré strany označujeme ako extrémistické a populistické.

„Niekedy bez toho, aby sme si vyjasnili niektoré pojmy, ich takto označíme. Treba odlíšiť, či je strana vlastenecká alebo nacionalistická. Nie sú to vždy strany, ktoré robia rozdiely medzi ľudmi alebo upierajú ľudské práva istej skupine obyvateľstva. Tieto názvy sú zjednodušené. To, že sa v súčasnom období viacej zviditeľnili tieto strany, súvisí s otázkou nepravdivej propagandy voči Európskej únii," vysvetlila Záborská.

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať od 23. do 26. mája, na Slovensku budú v sobotu 25. mája. Slováci si svojich zástupcov, ktorí majú mandát na päť rokov, vyberú po štvrtý raz.

