Slovensko môže pri tvrdom brexite prísť o stovky miliónov eur, ohrozená je aj priemyselná výroba

BRATISLAVA 14. marca (WebNoviny.sk) - Tvrdý brexit by mohol dlhodobo znížiť slovenský hrubý domáci produkt (HDP) o takmer 0,3 %. Vyplýva to z modelových prepočtov poradenskej spoločnosti Deloitte, podľa ktorých by tak slovenská ekonomika v absolútnom vyjadrení pri odchode Veľkej Británie z Európskej únie bez dohody prišla o viac ako 200 mil. eur.

"Slovenská ekonomika brexit pocíti. Vo variante bez dohody by ročný HDP klesol o 207 mil. eur, resp. tržby slovenských firiem o 529 mil. eur. Z konkrétnych sektorov ovplyvní brexit negatívne najmä automobilový priemysel. Pokles tržieb by však pocítili aj firmy v ostatných odvetviach spracovateľského priemyslu, v odvetví činnosti v oblasti nehnuteľností, dopravy a ďalších odvetví," uviedol hlavný ekonóm spoločnosti Deloitte David Marek.

Druhý variant

Najvýraznejšie straty by pri tvrdom brexite pocítili firmy v priemyselnej výrobe. Slovenský automobilový priemysel by podľa prepočtov Deloitte mohol ročne prísť o 53 mil. eur tržieb. Výrazný dopad by postihol aj výrobcov dielov a príslušenstva poskytujúcich dodávky vo veľkej miere aj nemeckým a ďalším európskym automobilkám, ktoré brexit tiež zasiahne negatívne.

Z ďalších odvetví ovplyvní brexit aj činnosť v oblasti nehnuteľností, výrobu kovových konštrukcií a výrobkov, výrobu gumových a plastových výrobkov, výrobu základných kovov, hutnícke spracovanie kovov, zlievarenstvo a ďalšie sektory.

Pri druhom variante, teda odchode Veľkej Británie a aplikovaní "priemernej" obchodnej dohody, by dopad na slovenskú ekonomiku podľa Deloitte dosiahol 134 mil. eur.

Kľúčový obchodný partner

"Pre slovenskú ekonomiku je Veľká Británia jedným z kľúčových obchodných partnerov. V roku 2017 tam smerovalo 6 % z celkového objemu vývozu, čo ju radí na 6. priečku exportného trhu. Obchodná bilancia Slovenska voči Veľkej Británii bola v roku 2017 v prebytku 2,7 mld. eur. Bilancia služieb medzi oboma krajinami je tiež pozitívna pre Slovensko, prebytok v roku 2017 predstavoval 120 mil. eur," informoval David Marek.





Dovoz z Británie na Slovensko sa na celkovom dovoze podieľal 2,5 %. Hlavným vývozným artiklom do Veľkej Británie sú osobné automobily, ropné plyny a iné plynné uhľovodíky, monitory, projektory, televízne prijímače a časti a príslušenstvo motorových vozidiel.





Z Veľkej Británie na Slovensko sa dovážajú najmä ropné plyny a iné plynné uhľovodíky, osobné automobily, potreby na lunaparkové a spoločenské hry, liečivá, zlato, skrutky a svorníky, matice, vrtule, ďalej drôty a káble, časti a príslušenstvo motorových vozidiel.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !